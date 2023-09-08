岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」　親曝：得到想要的下場

▲岳母在309房等女婿來交歡。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

桃園一名人妻爆料，51歲親媽與27歲老公「滑進汽旅309號房」的家醜，引來數萬名網友跌破眼鏡，其中不少人質疑真實性。而人妻本尊今稍早回應，「沒有人會編出這種有病的故事...畢竟我還有家人」，更強調沒有照片與影片，「事情發酵了，得到了我要的鬧大，謝謝大家！」

原PO在臉書《爆料公社》貼出30多張截圖，怒揭媽媽與老公的不倫情節，鹹濕對話包括「有沒有讓你...失望呀？」「我有把你包住嗎？」「忘記帶跳跳糖」、「完蛋了，會越來越想你，怎麼辦」等，老公還回應「一試成主顧？」

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引來數萬名網友卡位坐等後續之餘，不少人也質疑真假。對此，原PO今稍早在同則貼文回應，表示得到想要的下場，「首先，事情發酵了，得到了我要的鬧大，謝謝大家，大部分人都相信這是真實的，沒有人會編出這種有病的故事，畢竟我還有家人。」

原PO同時強調，媽媽與老公的事，和她的兄弟姊妹無關，希望網友不要轉移焦點。至於偷情主角的照片與影片部分，原PO說，「我沒有照片、沒有影片，樓裡有人說有，可以先給我確認一下，我發上來給大家看。」

最後，原PO也自曝會堅強生活下去，「關留言，但不會刪文，原因是，就算我表現的在不在意、不在乎，我也不想要訊息一直跳...提醒我還在發酵！」而實際查看原PO的臉書，她發文「I Can」並附上一個笑臉符號，底下親友紛紛給予打氣加油。

▼桃園人妻更新貼文。（圖／翻攝爆料公社）

