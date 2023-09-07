桃園岳母離開家了！委屈「付出被抹滅」：為什麼男的永遠被原諒

▲人妻直呼，「一次外遇就兩個家沒了」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我很可憐，一次外遇就兩個家沒了！」桃園一名人妻在臉書上爆料，她老公和她親媽「搞上了」，且媽媽態度很囂張，於是她便公布兩人身分線索，要大家「肉搜臭小三！」事後有網友好奇，以知小三是親媽，為何還要肉搜？人妻則回應，媽媽目前已經離開家。

人妻在臉書社團「爆料公社」上直呼，「我老公和我親媽搞上了！」並貼出雙方鹹濕對話。事後她與媽媽對槓，要求對方與爸爸離婚，「離開我家」。

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▲▼媽媽與原PO的對話。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

媽媽起初說自己是被騙，且「為什麼不是他（指原PO老公）離開？」接著還告訴原PO，「自從那次汽旅後，我就沒再見他，我忙我的工作，我有做到不再傷害你」。媽媽更說，她為這個家付出的一切都被抹滅了，「為什麼男的永遠被原諒？」

不過，媽媽眼見原PO態度強硬，反倒開嗆，「你倆真是一路人，難怪我會被你倆給設計了！」更說「叫他不要把他上別女說成是我，幻想嗎？要拐我也看不上他，那貨色只有你看得上。」

對此，原PO氣得直呼囂張，並要眾人肉搜臭小三，媽媽之前在青埔某超商工作，但據對方所說，現在已經離職了。

貼文曝光後，便有網友納悶問道，「小三不就是親媽了？還肉搜啥？」原PO則表示，「她（指媽媽）爆完就離開家了啊，親媽怎麼不能肉搜了？」還有網友詢問「不是親生的媽媽嗎？父母離婚沒？」原PO也回應，「親生的、她不離」。

由於原PO在文中僅有說要肉搜「臭小三」，所以就有網友詢問，「怎麼不叫人肉搜老公？」對此，原PO再度回應，「X腰，軍人需要肉搜嗎？請問你怎麼知道我沒有檢討老公？而且軍人需要肉搜嗎？他就有官階，有自己的單位找得到人啊」。