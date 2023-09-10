消防隊曝「阿花」救援過程！受困3天尋獲　8人陪學生進屋找護照

記者郭玗潔／台北報導

基泰建設的「基泰大直」建案施工造成周圍民宅崩塌，使周邊201戶住戶被迫離開家園，並由台北市政府安置到旅館，且初步評估仍有一定危險性，暫無法讓傾斜建物住戶拿東西，但9日下午有一起特殊案例，為一名學生因9月要出國留學，因此8名安全人員陪同進入傾斜屋領取護照，但因屋子傾斜，該學生撤離後還出現暈眩狀況，北市消防局第三大隊長王證雄受訪表示，之後會架設步棧道，開設其他開口的方式，讓民眾安全進入取物。

▲消防局第三大隊王姓隊長受訪，談9日讓大直受災戶到屋內取護照的情形。（圖／記者林敬旻翻攝）

面對基泰建設建案造成周圍民宅塌陷、傾斜，截至10日收容安置戶數201戶、440人，並分別安置到22家旅館。關於傾斜住戶什麼時候可以回家拿取相關物品，蔣萬安9日受訪時表示，已特別請消防局搜救隊先遣部隊，總共4輛車10人前往現場實地勘察進入的路徑以及風險，目前初步評估還是有一定的危險性，因此暫時還不能讓在傾斜建物住戶拿取東西。

不過，9日下午有一起特殊案例，因一名學生急著於9月出國留學，因此急需返家領取護照。對此，王隊長受訪表示，昨天下午搜救隊到達現場，利用架梯從二樓樓梯間窗台進入，出動了12名人員，但考量現場離建築物有段距離又有傾斜，為了安全起見，又派出8位人員陪同學生進入現場取護照。昨天主要先評估如何返家取物，確認後覺得用架梯會影響民眾安全，可能之後會採用架設步棧道，開設其他開口的方式，讓民眾進入取物。

另外，當時1樓住戶來不及將12歲愛貓「阿花」一起帶出，在今（10日）早上找到了。王隊長指出，在第一天事故後，屋主就到現場告知貓咪沒有出來的情形，現場也聯繫動保處討論誘捕方式，這兩天以來都是採用誘捕籠誘捕，但都沒有結果，直到今天建管處將1到9號建築物相關障礙物和圍籬拆除後，又放回誘捕籠，施工工人才在下陷的住戶住家內發現阿花蹤跡，將受困長達3天以上的牠救出來。

▲受困最久的阿花被救出。（圖／記者袁茵攝）