風雨夜汐止2車追撞！左轉車硬切　害直行車烏龜翻2傷

▲2日晚間汐止區新台五路經傳自小客車翻車受困意外。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／新北報導

中颱海葵預計3日下午從東部登陸，昨天部分地區已感到到颱風外圍環流的間歇性風雨。2日晚間20時36分，新北市汐止區新台五路1段176號前發生一起車輛翻覆意外，主要是晚間風雨加上視線受影響，導致兩輛自小客車發生碰撞，其中黃男（25歲）所駕自小客車撞上前方突然轉彎插進車道的自小客車，車輛翻車倒臥路中央分隔島，駕駛及女乘客2人受傷送醫。

汐止警方表示：黃男當時駕車沿新台五路一段往基隆方向直行，因與同向外側車道，欲左轉變換車道駕駛自小客之林男（47歲）追撞後翻車，躺在分隔島上，黃男及乘客張女受困，2人意識清楚但身上及手腳有多處皮肉傷，警消獲報到場緊急將兩人送汐止國泰醫院救治。

警方到場協助疏導交通，事故現場於2日晚間21時20分排除，經汐止警方調查後，依規定告發林男違反道路交通管理處罰條例42條「未依規定使用方向燈」、48條「變換車道未禮讓直行車」開罰。經酒測兩車駕駛酒測值均為0mg/L，全案依交通事故程序辦理。

【其他新聞】

►超級男蟲扮總行處長+VIP客戶 30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

►王陽明慘了！開箱900萬BMW「忠孝東路飆90」警將調查 恐扣牌半年

►痛打逼吃屎虐殺船長 不倒會角頭柬國落網！台美柬攔市價9.5億K毒

