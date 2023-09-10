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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／郭台銘914曝副手？　陳文茜、張淑芬符「隨時退選」6條件

▲▼鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

文／記者鄭佩玟

中選會即將在9月13至17日受理申請為總統大選被連署人，宣布要展開連署的鴻海創辦人郭台銘，依法須同時提出副總統人選。然而對於副手人選，郭陣營口風非常緊，先前外界點名的人選全都遭到否認。郭則提出6大條件，且須加上「隨時要退選」這項隱性條件，讓能夠符合條件的人少之又少。當外界都在懷疑是否找不到人選，郭台銘發言人黃士修仍強調，人選已經找到，申請連署時就會讓外界知道。

郭台銘副手人選眾說紛紜，先前曾傳出高雄市前市長韓國瑜夫人李佳芬、資深媒體人陳文茜、沈春華、立委高金素梅、總統府前國策顧問詹啟賢、文建會前主委盛治仁，乃至於藝人林志玲、賈永婕。但郭陣營始終否認，郭也只透露人選條件：肯定是女性、能力要比郭強、和郭有互補性、盡量減少政治色彩、愛心比郭強、凝聚全民共識比郭強等。

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬。（圖／記者廖婕妤攝）

▲張淑芬被點名是人選之一。（圖／記者廖婕妤攝）

台積電創辦人張忠謀夫人、現任台積電慈善基金會董事長張淑芬也被外界點名為絕佳人選。尤其張淑芬的媽媽和郭台銘的母親是姊妹，郭台銘稱她「表姐」，且今年5月12日她曾公開出席郭台銘造勢晚會，站台表達力挺。至於會否點頭當郭副手？恐怕得先看丈夫張忠謀的態度，同時她也得掂量，要不要冒著一生清譽毀於一旦的風險，攪入2024總統戰局。

另須注意的是，郭台銘從參選之初，便強調目標是要整合在野陣營。且郭陣營持續對「郭柯配」抱有期待，郭台銘發言人黃士修直言，10月底會跟藍白做最後的談判跟整合，「若整合成功，我們就不用送件」。換言之，儘管郭台銘洋洋灑灑列出副手6大條件，但卻漏了最重要的一項，就是「隨時要退選」。就此以觀，到底有誰會願意當一位隨時「可割可棄」、有可能史上最短命的副手人選？恐怕才是最大問題。

為解決這個問題，副手人選可能要從郭台銘最親近的人著眼。一位前郭陣營幕僚便點名郭的長女、現任永齡教育慈善基金會董事長郭曉玲，因其政治色彩淡、熱心公益有目共睹，且非常支持父親，未來若在野整合成功，她一定二話不說退出。郭曉玲日前出席永齡教育慈善基金會父親節活動時，就強調，「支持是一定的，不管今天做什麼決定，我們身為家人都是要支持。」

黃士修強調，郭台銘副手人選已經找到，只是基於保護當事人隱私，且尚有細節洽談，所以不便透露；而黃也要求郭不要跟自己講，所以他一概回答不知道。只不過，距離中選會受理連署只剩3天，郭開出的6大條件本身高不可攀，何況還有「隨時要退選」這項隱性條件；目前也傳出可能於14日公布人選，恰巧是國民黨總統參選人侯友宜出訪美國時間，時間也所剩不多，各界都等著瞧。

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