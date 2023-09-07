婦颱風天路邊徘徊...手中帳單藏洋蔥　「去年才喪夫」愛子又病逝

▲▼8旬婦人在颱風天徘徊街頭，警方從手中緊握的亡夫帳單得知住處，原來迷途的背後有洋蔥。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市80歲張姓婦人上周颱風來襲時徘徊街頭，警方獲報到場，問不出她家裡電話和住處，還好看到張手中緊握的2張帳單，上頭寫有去年才過世先生的名字和地址，立即開警車送她回家。員警詢問家中媳婦，婦人為何獨自外出，媳婦委屈的說，她剛從殯儀館趕回來，因為先生幾天前才病逝，還不敢讓婆婆知道，怕去年才喪偶的她受不了打擊，只得讓婆婆一人在家，沒想到婆婆還是離家而且迷路。

上周海葵強颱來襲，台中宣布放颱風假，張婦走出家門，在幾百公尺外的一家麵店外面徘徊，肚子很餓，但口袋沒錢，台中市警察局第二分局文正派出所警員余珮毓、柯佳甫獲報趕往，老婦人身上沒有證件、手上也沒掛愛心手環，詢問已久都無法說出住家地址和電話，就在苦思之際，發現婦人手中緊握著2張帳單，上面寫有同一個男子的姓名和地址，婦人頓時眼眶一紅，原來男子是她去年才過世的丈夫。

員警依照帳單上地址，利用警車載婦人回家，婦人上車前誤把警車當計程車，不好意思的說「這麼好，還搭計程車喔」；員警一到婦人家，家裡的阮姓女子焦急詢問「有看到我婆婆嗎？」、「我找她好久了」。

員警詢問為何讓婦人一人外出迷失街頭？阮女才委屈的說，她先生前幾天病逝，還不敢讓婆婆知道，怕承受不了打擊，她只好偷偷的在殯儀館、家裡兩邊跑，她在殯儀館料理相關事宜時，抽空打電話回家，電話沒人接，立即趕回家查看，原來，婆婆不見了，幸好員警幫忙找到，不然她蠟燭兩頭燒，真的不知所措。

阮女表示，有幫婆婆申請愛心手鍊，但她都自己拔掉，而且常常偷跑出去，已被警察多次送回家；余員得知家裡生計僅靠阮姓媳婦及大學四年級的兒子打工養家，但還得支付鉅額的醫藥費，已通報里長申請相關急難補助，暫解燃眉之急。