美智庫稱郭台銘勝選對美利益是「危險結果」　侯友宜：台灣人優先

▲侯友宜今日上午赴桃園嘉義同鄉會活動。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

據美國之音報導，鴻海集團創辦人郭台銘8月28日宣布，以獨立參選人身分投入總統大選；美國智庫認為，從美國利益角度而言，與其他3位參選人相比，郭台銘勝選將是對美國利益「最危險的結果」。對此，即將訪美的國民黨總統參選人侯友宜今（10）日受訪回應，自己會以中華民國利益優先，台灣人民優先，「讓我們台海區域能夠和平穩定」，這就是他要拚的力量。

總部設在華盛頓的智庫戰爭研究所（ISW）於8月31日的「中國-台灣週報」（China-Taiwan Weekly Update）中，分析郭台銘參選對台灣選舉可能帶來的影響，並介紹了4位參選人在兩岸關係及美台關係的主要政見，以及中國共產黨可能用來槓桿施壓每一位候選人的作法。

戰爭研究所指出，郭台銘加入台灣總統選舉「可能進一步分裂非民進黨選票，從而增加民進黨參選人賴清德贏得選舉的機會」，並引述中共官媒「環球時報」哀嘆說，郭台銘的參選將導致反民進黨的選票分裂。

在郭台銘加入選戰前，國民黨總統參選人侯友宜在8月下旬的民調中，已經低於賴清德30個百分點，郭台銘吸引的支持者來自國民黨，意味他投身選舉，將傷及侯友宜的勝算。而戰爭研究所提及「從美國利益的角度來看，郭台銘的勝選是最危險的結果。這是因為郭台銘提出了與中華人民共和國談判，但卻可能損害中華民國主權的最具體步驟。」

不過，戰爭研究所也表示，如果其他參選人對郭台銘的兩岸倡議表示支持，該智庫也會修改對郭台銘勝選可能帶來危險的評估。對此，侯友宜今日上午赴桃園嘉義同鄉會活動，受訪時並未正面回應是否支持兩岸倡議，只說自己會以中華民國利益優先，台灣人民優先，「讓我們台海區域能夠和平穩定」，這就是他要拚的力量。

至於被問到民調邊緣郭台銘？侯友宜則說，最主要這段時間要提出人民有感的政見，魄力改革、解決民怨，這才是身為總統參選人，能贏得信任最主要的關鍵。