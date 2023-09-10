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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜要出手了！　邱毅爆「願當在野桶箍」：關鍵還要一人同意

▲▼中國國民黨國軍退除役人員黨部委員會成立67週年會慶-韓國瑜，侯友宜，朱立倫（圖／記者周宸亘攝）

▲前高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜與國民黨主席朱立倫。（資料照／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

針對2024總統大選在野整合的問題，前立委邱毅10日透露，日前他跟前高雄市長韓國瑜聚餐，了解到韓國瑜非常樂意擔任在野三人的桶箍，促成在野三人整合成一組，但希望能得到國民黨主席朱立倫的支持。

邱毅表示，周五晚上，與韓國瑜韓市長聚餐，餐宴還有前高雄新聞局長王淺秋。他觀察，韓國瑜氣色不錯，看起來比以前更加年輕，他們都愛喝高濃度的白酒，喝起高粱，談興更濃，一直聊到將近十一點，才依依不捨的散去。

邱毅說，透過這次近距離的接觸，他更清楚韓國瑜憂國憂民，古道熱情的血性，韓非常樂意擔任在野三人的桶箍，促成在野三人整合成一組，但希望得到國民黨朱主席的認同支持，顯示韓的熱情中仍相當謹慎。他說，有關這方面的考量，很能體會，近日會找好友立委傅崐萁、前立委呂學樟、立委沈智慧等人，合力促成。

邱毅說，自己和韓國瑜年紀差不多，人生起落，冷暖情境，有很多相同的體驗，那晚高粱都一杯一杯的喝，兩人酒量都很好，意外的發現，王淺秋的酒量也不差。他說，這是美好溫暖的一次相聚，希望往後能夠在撥亂返正上出點力量，天佑可親可愛的台灣人民，更感念始終不離不棄的韓粉。

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