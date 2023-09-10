快訊／受困3天以上！從大直塌陷民宅找到「阿花」　緊急餵食、通知飼主

記者袁茵／台北報導

基泰建設的「基泰大直」建案施工造成周圍民宅崩塌，其中一棟民宅下陷「一樓變地下室」，由於事發突然，有民眾的「毛小孩」貓咪「阿花」至今仍受困在下陷棟當中；而10日稍早有好消息傳出，受困長達3天以上的「阿花」已經順利被救出，目前已通知飼主到場。

▲受困最久的阿花被救出。（圖／記者袁茵攝）

網友Betty Lin於9日上午在臉書表示，當日情況一切來的緊急又突然，叔叔因行動不便，堂妹們又不在家，當工地主任來家內請大家緊急撤離時，可能因外面聲響很大或動物本能原因，當時撤離前叔叔一直呼叫「阿花」，但「阿花」一直沒出現，且一時也找不到，同時工地主任又一直請叔叔快離開，因此叔叔只好先撤出，結果出來後房子就慢慢塌陷。

網友Betty Lin提及，因住家在1樓及地下室，所以現是處於全在地底下的狀態，「阿花」有可能還在房內或者也有可能逃出來，2個堂妹目前一直在附近找尋及呼喚牠，願在附近的居民或者浪媽、浪爸們，如有看到是否能告知。

而在現場人員協助下，10日上午約9時50分左右，「阿花」順利被從塌陷民宅中救出。台北市都發局長王玉芬說明，經過2天的誘捕呼喚，「阿花」已經被順利帶出，由毛巾覆蓋救出來，避免「阿花」再次受到驚嚇，且剛剛也已緊急餵食；至於目前狀況如何？看起來還算好，待飼主到場。