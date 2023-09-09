親戚小孩「臉上1部位」都動過！　過來人讚CP值高：很值得

▲有些人很在意牙齒美觀。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都非常在意自己的面貌，如果不滿意，可能就會稍微調整一下。近日有網友發文表示，他身邊的親戚多有矯正牙齒，是不是沒戴牙套的人反而成了少數？貼文曝光後，引發底下網友熱烈討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「現在小孩是不是沒有矯正過牙齒的算少數」為標題發文，提到他日前參加家庭聚餐，結果注意到很多親戚的小孩都有矯正牙齒，且戴傳統牙套、隱適美都有，現在是不是沒矯正牙齒的人反而成了少數呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「矯正不全然為了美觀，還有功能上的考量」、「我覺得是現在的父母比較注重外觀，所以比起以前，更多小孩從小就矯正」、「高中校園內非常多戴牙套的，女生占大部分，我自己也是一出社會賺錢就跑去戴了，咬合矯正比美觀更重要」。其中還有網友認為戴牙套真的很值得，「我35歲才矯正，2年就拆了，很值得」、「以投資來講，CP值超高」。

不過，也有網友認為矯正牙齒的人並沒有想像中那麼多，「沒有啊，住國中旁邊，很少看到矯正的」。另也有網友提到，只要牙齒天生整齊，自然不必花錢矯正，「天生整齊就不用矯正」、「天生整齊沒矯正過+1，感謝父母讓我省錢」、「牙齒亂不亂真的看基因」、「你有沒有想過，也許是你家基因不好」。