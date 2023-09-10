基泰大直建案有門神？　高嘉瑜爆「起造監造全是北市府關係戶」

▲基泰建設大直街94巷工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

基泰建設的「基泰大直」建案施工造成周圍民宅崩塌，至少464人預防性撤離無家可歸。民進黨立委高嘉瑜指出，該案的起造承造監造都大有問題，全是台北市政府的關係戶，喊話應徹查是否內神通外鬼。

高嘉瑜指出，「基泰大直」建案的起造人是基泰建設董座陳世銘，過去曾在馬英九市府時期，擔任都市計畫跟都市設計委員，承造人為福益營造，今年在北投的另一建案，同樣造成鄰損，遭提告求償1522萬元。但最扯的是監造人建築師王德生。大直建案此次就是因工程向下開挖，卻未即時灌水、做大底，才致連續壁破裂造成後續鄰宅下陷，結果面對民眾陳情鄰損，負責出具安全證明給建管處的，依規定竟又是這位「建商找的設計人」，更誇張的是他還曾任北市建管處科員。

高嘉瑜喊話，蔣市府除了應儘速修正《損鄰事件爭議處理規則》，「全面強制第三方鑑定」以避免讓建商球員兼裁判外，更重要的是須先向外界說明，為何此案起造監造全都是台北市政府關係戶？到底有沒有所謂的「門神」在替基泰保駕護航？若真有，則法規怎麼修都無濟於事，否則為何大直住戶長達8個月的控訴、及基泰內湖多達9次的陳情信，均遭北市府置之不理？甚至連嘉瑜團隊在周五事發後，致電北市建管處詢問此案鑑定人、水位監測系統等相關資訊時，都遭建管處人員以「辦公室行政人員不方便回答問題」加以搪塞，請蔣市府務必徹查，給台北市民一個交代。

高嘉瑜強調，針對設計監造同一人的弊病、及現行承造的營造業普遍品質不佳，未來她會在立院針對「第三方監造及營造業升等」，提出建築法及營造業法的相關修正，盼能提升所有建案的施工安全及建築品質，不能再有下一個基泰大直。

針對基泰建設建案「基泰大直」造成崩塌事件，台北市府9日晚間到法院遞狀，聲請第一波假扣押，總金額為6,195萬9,982元。而台北市法務局長連堂凱表示，第二波會就市民的財產損失聲請假扣押，10日一早就會開始動作。