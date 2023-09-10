　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

2023台灣設計展推「新北哩賀」　品味漫遊多元風采山海城

▲2023台灣設計展推「新北哩賀」。（圖／新北市文化局提供）

▲2023台灣設計展推出「新北哩賀」。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2023台灣設計展」即將於10月起在新北市登場，搭配設計展系列活動，新北市政府特別推出「品味漫遊-新北哩賀」，搜羅全新北山海城129條特色路線，共154場次，規劃5種新北體驗方式、10條精選遊程，「新北哩賀」各路線即日起至11月在新北哩賀網站陸續報名開跑，邀請大家展開品味漫遊新北行動，透過最接地氣的招呼聲「哩賀」與新北交朋友，感受新北多元風采。

▲2023台灣設計展推「新北哩賀」。（圖／新北市文化局提供）

▲市街研究所：打開工廠，鑽市集收錄百工生活圖鑑。

哩要去哪裡？5種新北體驗方式

新北市文化局表示，新北自然條件得天獨厚、包山包海，北面擁有約145公里長的海岸線、境內山林、古道、溪谷眾多，地景特色鮮明；而豐富的自然環境也孕育出許多特色產業，如水金九的黃金礦業、鶯歌的陶瓷工藝、坪林的山間茶香等。眾多精彩故事隱藏在地方文化及生活中，透過「2023台灣設計展」，整合新北市藝文場館、文資景點和行旅路線，讓大眾在漫步新北的過程，跟著在地領路人體驗、感受新北人在這塊土地生活的記憶。

「新北哩賀」從9月到11月匯聚5種不同的新北體驗方式，包含「遊秘境」在群山大海秘境間自在嬉遊；「訪眾神」探尋新北各路神明來場新北大拜拜；「動手做」體驗百工職人一生功夫；「乘風行」以單車、輕軌、捷運等不同運具感受城市的速度；「聽故事」深入了解每個在地的前世今生。「新北哩賀」邀請新北在地人、外地人，甚至是外國朋友來深度探索新北魅力。

▲2023台灣設計展推「新北哩賀」。（圖／新北市文化局提供）

▲土的煉金術：大開眼界，看見與時創新陶瓷72變。

從設計品味出發！10條精選遊程

搭配設計展理念從設計觀點品味漫遊新北，「新北哩賀」更推出8條1日遊精選遊程，召集地方好朋友們帶路，包括：「新大河之路」騎自行車愜意遊覽大漢溪導讀「2023台灣設計展」，感受新北豐沛的設計能量；「土的煉金術」結合鶯歌的產地開放日活動，潛入老窯廠見生活美學；「里山守護者」深入茶鄉坪林，跟隨在地青農的腳步發現自然和諧相處的智慧之道；「小鎮聯合國」帶領民眾走訪緬甸街、韓國街等感受異國風情。

「粼粼藝術灣」透過身體律動、音樂、飲食、藝術創作，深度感受北海岸慢城的人文藝術生活；「滬尾考古隊」跟隨著在地攝影師的腳步，巡禮藍天海岸古蹟文化廊帶，捕捉河岸生活樣貌；「市街研究所」走入三蘆，聆聽匠師職人與返鄉青年在此耕耘、紀錄淡水河左岸的故事；「黑色寶礦地」探索礦區舊鐵道人文歷史痕跡，體驗東北角幽靜的一隅。

▲2023台灣設計展推「新北哩賀」。（圖／新北市文化局提供）

▲里山守護者：深入茶山，訪友善產地裡的動物鄰居。

還有2條2天1夜深度遊程：「one night水金九」走訪地質公園、水湳洞生活聚落，感受夜晚清晨慢慢走山城；「森林治癒所」讓旅人放慢腳步，體驗泰雅文化和鑼銅雕藝術，感受烏來山林中光線的甦醒。「新北哩賀」期待透過體驗主題和精選遊程的規劃，用輕鬆趣味的方式認識新北多元風貌、感受地方魅力。「新北哩賀」網站即日起正式上線，各路線陸續開放報名中。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►新北金山清水溪護岸延伸300米　採砌石法兼顧美觀及防洪

►滿藝人生！新北現代藝術協會聯展　揮別疫情後揮灑藝情

►「躍進基隆」都發政策交流座談　謝國樑：公私協力共創新榮景

►漁業署金鑑漁港全國選拔　新北勇奪6獎項北台之冠

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨
快訊／台南賓士載5人！凌晨自撞電桿　夫妻命危、3傷
睽違10年！台片重返威尼斯榮耀　李鴻其抱回「未來之獅」破紀錄
快訊／摩洛哥強震暴增逾2000死！　全國降半旗哀悼3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

熱水無虞！新北力推「不斷氣」　欣泰整壓站年底擴建完成

2023台灣設計展推「新北哩賀」　品味漫遊多元風采山海城

新北文資潛力點開發計畫　教師搶先體驗海山礦業戲劇課

新北府中15沉浸藝術作品傳捷報　榮獲美國MUSE創意大獎2金

農糧署攜手國產百合推花卉特展　即日起至11／30登場

新北水利局獲肯定！3案奪公共工程優質獎

公私協力守護停車權益　新北交通局：打造友善環境

新北加油站標線型綠舖人行道　打造行人安全保護優先空間

基隆市府員工桌球比賽　謝國樑籲多運動更健康

基隆親子家庭野餐共玩　謝國樑盼傳遞關懷散播愛

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

酒駕撞網紅「車頭叼重機」狂冒白煙...沿路肇逃遭逮

嘉義2外包維修員卡電塔上！　1人疑觸電「掛8米」送醫不治

周杰倫「駁受困鐵球」曝中斷原因　五月天阿信開唱「鼻插管子吸氧」

長髮妹失戀酒駕騎車遭攔　蹲地對警嗲喊：求求你啦

可愛爆擊！漫威「最Ｑ萌英雄回歸」　《我是格魯特2》一句台詞跑遍宇宙搗蛋

熱水無虞！新北力推「不斷氣」　欣泰整壓站年底擴建完成

2023台灣設計展推「新北哩賀」　品味漫遊多元風采山海城

新北文資潛力點開發計畫　教師搶先體驗海山礦業戲劇課

新北府中15沉浸藝術作品傳捷報　榮獲美國MUSE創意大獎2金

農糧署攜手國產百合推花卉特展　即日起至11／30登場

新北水利局獲肯定！3案奪公共工程優質獎

公私協力守護停車權益　新北交通局：打造友善環境

新北加油站標線型綠舖人行道　打造行人安全保護優先空間

基隆市府員工桌球比賽　謝國樑籲多運動更健康

基隆親子家庭野餐共玩　謝國樑盼傳遞關懷散播愛

「泰版程又青」MO戲裡外都有李大仁　宣布交往10年圈外好友

「乾燥性皮膚炎」暴增！皮膚科醫師教選保濕乳　終結乾癢敏弱

熱水無虞！新北力推「不斷氣」　欣泰整壓站年底擴建完成

邵雨薇突然感性「強烈的幸福感灌進心裡」　合體曾敬驊：愛的魔法

周末跑山喝咖啡！台七乙沿線6間特色咖啡廳推薦　這間復興鄉排名第1

印度疑想改國名　G20峰會總理莫迪桌牌寫「Bharat」

2023台灣設計展推「新北哩賀」　品味漫遊多元風采山海城

吳慷仁日本地鐵目賭阿伯昏倒！「嗨呀庫」比手勢求救…驚險過程曝

李鴻其領獎「台上認愛《浪姐》女星」！　告白：特別感謝我的愛人

新北文資潛力點開發計畫　教師搶先體驗海山礦業戲劇課

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

地方熱門新聞

新北動保處籲飼主重視毛寶貝行的安全

花卉特展即日起至11／30登場

新北水利局獲肯定！3案奪公共工程優質獎

加油站標線型綠舖人行道　行人安全保護優先

摩洛哥強震釀632死　台中特搜隊整裝待命

台南登革熱持續發燒累積5256例

台灣市博登場！41家傳統美食齊聚台中車站

台南遊艇生活節盛大登場

公私協力守護停車權益　新北打造友善環境

花蓮接駁好好玩　6條試辦路線成果轉運站展出

屏東村里長補選　林桂蘭侯翊潔沈孟珍3人當選

農民扛30KG高麗菜踩絕壁運下山維生計

基隆市府員工桌球比賽　謝國樑籲多運動更健康

新竹縣府展鐵腕！湖口違建超商斷水斷電

更多熱門

關鍵字：

新北哩賀漫遊新北

讀者迴響

熱門新聞

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

摩洛哥強震820死　山區災情嚴重搜救難

女嬰打點滴瞬間心跳停止！母：護士誤注射氯化鉀

即／強烈雷雨帶掃入台南！將有大雨、強陣風

王力宏突五體投地下跪！　含淚喊話：我們重新開始吧

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

清潔工丟限量版鞋遭求償　不堪辱罵上吊亡

Lisa出道最大惹火尺度！連3天演「上空瘋馬秀」　5.3萬站姐脫粉了

熬夜追劇恐失明！醫點名「1族群」　視網膜剝離風險多40倍

他又吐又拉！以為夜市害「食物中毒」　醫一驗：有蟲在鑽

獨／鄧佳華「偷拍女子裙底」被逮

快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨

豐原客運左轉「撞死母子」　司機下場曝

尼克妹日本受性騷「遭警方吃案」！委任律師才知傻眼真相

他吃港式「蝦餃黏3隻蟑螂」！店家回應了

更多

最夯影音

更多
尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD
周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面