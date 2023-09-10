2023台灣設計展推「新北哩賀」　品味漫遊多元風采山海城

▲2023台灣設計展推出「新北哩賀」。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2023台灣設計展」即將於10月起在新北市登場，搭配設計展系列活動，新北市政府特別推出「品味漫遊-新北哩賀」，搜羅全新北山海城129條特色路線，共154場次，規劃5種新北體驗方式、10條精選遊程，「新北哩賀」各路線即日起至11月在新北哩賀網站陸續報名開跑，邀請大家展開品味漫遊新北行動，透過最接地氣的招呼聲「哩賀」與新北交朋友，感受新北多元風采。

▲市街研究所：打開工廠，鑽市集收錄百工生活圖鑑。

哩要去哪裡？5種新北體驗方式

新北市文化局表示，新北自然條件得天獨厚、包山包海，北面擁有約145公里長的海岸線、境內山林、古道、溪谷眾多，地景特色鮮明；而豐富的自然環境也孕育出許多特色產業，如水金九的黃金礦業、鶯歌的陶瓷工藝、坪林的山間茶香等。眾多精彩故事隱藏在地方文化及生活中，透過「2023台灣設計展」，整合新北市藝文場館、文資景點和行旅路線，讓大眾在漫步新北的過程，跟著在地領路人體驗、感受新北人在這塊土地生活的記憶。

「新北哩賀」從9月到11月匯聚5種不同的新北體驗方式，包含「遊秘境」在群山大海秘境間自在嬉遊；「訪眾神」探尋新北各路神明來場新北大拜拜；「動手做」體驗百工職人一生功夫；「乘風行」以單車、輕軌、捷運等不同運具感受城市的速度；「聽故事」深入了解每個在地的前世今生。「新北哩賀」邀請新北在地人、外地人，甚至是外國朋友來深度探索新北魅力。

▲土的煉金術：大開眼界，看見與時創新陶瓷72變。

從設計品味出發！10條精選遊程

搭配設計展理念從設計觀點品味漫遊新北，「新北哩賀」更推出8條1日遊精選遊程，召集地方好朋友們帶路，包括：「新大河之路」騎自行車愜意遊覽大漢溪導讀「2023台灣設計展」，感受新北豐沛的設計能量；「土的煉金術」結合鶯歌的產地開放日活動，潛入老窯廠見生活美學；「里山守護者」深入茶鄉坪林，跟隨在地青農的腳步發現自然和諧相處的智慧之道；「小鎮聯合國」帶領民眾走訪緬甸街、韓國街等感受異國風情。

「粼粼藝術灣」透過身體律動、音樂、飲食、藝術創作，深度感受北海岸慢城的人文藝術生活；「滬尾考古隊」跟隨著在地攝影師的腳步，巡禮藍天海岸古蹟文化廊帶，捕捉河岸生活樣貌；「市街研究所」走入三蘆，聆聽匠師職人與返鄉青年在此耕耘、紀錄淡水河左岸的故事；「黑色寶礦地」探索礦區舊鐵道人文歷史痕跡，體驗東北角幽靜的一隅。

▲里山守護者：深入茶山，訪友善產地裡的動物鄰居。

還有2條2天1夜深度遊程：「one night水金九」走訪地質公園、水湳洞生活聚落，感受夜晚清晨慢慢走山城；「森林治癒所」讓旅人放慢腳步，體驗泰雅文化和鑼銅雕藝術，感受烏來山林中光線的甦醒。「新北哩賀」期待透過體驗主題和精選遊程的規劃，用輕鬆趣味的方式認識新北多元風貌、感受地方魅力。「新北哩賀」網站即日起正式上線，各路線陸續開放報名中。