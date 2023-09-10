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基泰合建意向書「1坪換1坪+車位」　律師抓細節：未來一定會出問題

▲基泰建設大直街94巷工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）

▲基泰建設的工地7日發生坍塌，導致鄰棟民宅地基下陷，464人預防性撤離無家可歸。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

基泰建設位於台北大直的工地，因為施工出包發生坍陷，造成附近民宅傾斜、464人預防性撤離無家可歸，賠償金額恐超過10億元。事件發生後，基泰建設在發放慰問金時，有住戶同時收到合作興建意向書，舊建物一坪換回新建物一坪，有律師認為，意向書中的文義不明，未來一定發生爭議。

基泰建設的工地7日發生坍塌，導致數百位居民被迫撤離，基泰建設人員8日到飯店發慰問金時，卻有居民發現慰問金中夾帶「合作興建意向書」。大直里里長曹邦全表示，慰問金夾帶讓意向書，讓不少住戶都很生氣，認為發送的時機不對，也覺得是被半強迫。

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▲▼基泰建設「合作興建意向書」。（圖／翻攝自Facebook／林珍羽）

▲基泰建設發放的合作興建意向書。（圖／翻攝自Facebook／林珍羽）

曝光的意向書內容可以看見，第一條合建條件有4項，分別是「舊建物一坪換回新建物一坪」、「地下室平面車位一台」、「若與市府協商後，申請容積獎勵高於一坪換一坪，則依政府核定為準」、「有關房租補貼，雙方另議」，上述條件看似優渥，但一旦簽下意向書後，就不能再和第三人簽約，甚至連意向書都不能透露。

對此，台北市議員柳采葳9日表示，在北市府究責態度強硬的情況下，基泰建設強調絕對會負起相關責任，然而受災戶陸續收到基泰建設提供的合作興建意向書，基泰建設稱「是希望以意向書搜集受災戶意願，不會規避賠償責任」，但意向書內容不清不楚，令人懷疑其誠意。

柳采葳認為，意向書提到一坪換一坪，但未載明是實坪還是虛坪，在現代建物公設動輒35%起跳的情況下，若採虛坪計算，受災戶要維持原有居住坪數，幾乎都要額外補價差，再者其他補償條件，條約文字模糊不清，沒有給出清楚的名詞定義，不僅讓人擔心意圖，也令人懷疑賠償誠意。

根據華視新聞報導，有律師認為，意向書所謂「一坪換一坪」，坪怎麼計算另有玄機，加上意向書中的文義不明，未來一定會發生問題。立委高嘉瑜則認為，端看這一份合作興建意向書的內容，怎麼看都是基泰穩賺不賠，「賠償事宜尚未有具體下文，基泰建設是把受災居民都當笨蛋嗎？」

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