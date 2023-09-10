大直學生急出國留學！8人陪同入屋拿護照　屋內太傾斜害「暈眩」不舒服

▲基泰建設大直街94巷工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

基泰建設的「基泰大直」建案施工造成周圍民宅崩塌，使周邊201戶住戶被迫離開家園，並由台北市政府安置到旅館，且初步評估仍有一定危險性，暫無法讓傾斜建物住戶拿東西，但9日下午有一起特殊案例，為一名學生因9月要出國留學，因此8名安全人員陪同進入傾斜屋領取護照，但因屋子傾斜，該學生撤離後還出現暈眩狀況。

面對基泰建設建案造成周圍民宅塌陷、傾斜，截至10日收容安置戶數201戶、440人，並分別安置到22家旅館。關於傾斜住戶什麼時候可以回家拿取相關物品，蔣萬安9日受訪時表示，已特別請消防局搜救隊先遣部隊，總共4輛車10人前往現場實地勘察進入的路徑以及風險，目前初步評估還是有一定的危險性，因此暫時還不能讓在傾斜建物住戶拿取東西。

不過，9日下午有一起特殊案例，因一名學生急著於9月出國留學，因此急需返家領取護照；而台北市都發局長王玉芬10日受訪時證實有此事，提及此案為緊急特殊案例，9日在安全人員協助下返家領取護照，但其餘除非也有特殊狀況，不然仍不建議進入。

而該名學生進入傾斜屋後，外傳也有暈眩狀況？王玉芬證實，因為建築物傾斜，進入傾斜建築物時，人通常會產生暈眩等不舒服反應。

而台北市政府也於是否補充道，現場12人中共有8人陪同屋主進屋，透過架梯進入2樓，並由窗台抵達屋內領取護照，同時監測進入屋內的安全性。