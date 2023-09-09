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大陸 大陸焦點 特派現場

三層次深談國父發展觀　宋楚瑜：不做大官做大事！為兩岸和平努力

記者任以芳／廣州報導

親民黨主席宋楚瑜今（9）日前往廣州中山大學參加「第五屆海峽兩岸中山論壇」中山大學分論壇，擔任致辭嘉賓。宋楚瑜把國父孫中山發展觀，分為三個層次全面深度探討，並且舉例兩岸都有尊重中山先生遺訓。談到自己理想，宋楚瑜也說，自己不會再選什麼大官，做大事最重要，「中華民族復興和兩岸和平統一，才是共同的大事。」

本屆論壇在廣州中山大學舉行，出席嘉廣東省常委王瑞軍、中山大學黨委書記陳春生、親民黨主席宋楚瑜、新黨前主席郁慕明等人。歷史記載1924年孫中山先生整合廣州多所高校創立國立廣東大學，1926年定名為國立中山大學，今日論壇選在中山大學懷士堂舉行，也是孫中山曾演講地方，意義深遠。

▲▼ 親民黨主席宋楚瑜、廣州、中山大學、孫中山 。（圖／記者任以芳攝）

▲宋楚瑜致辭就孫中山發展觀和「中國式現代化」來闡述自己觀點。（圖／記者任以芳攝）

開場環節，宋楚瑜致辭分兩大主題，一是「孫中山發展觀」分三個層次深度討論，二是「中國式現代化」的人文價值觀，分為五個面向來分析。

宋楚瑜首先梳理，孫中山的發展觀，第一個層次是追求全國民生經濟的發展，第二個層次要致力於整個中國的基礎建設的扎根，第三個層次是中國起來之後，要善盡世界的大同責任。

他解釋，「第一個層次，急切的解決中國這幾百年以來，急切的民生問題。當時建國大綱明確指出，建設之首要在於民生，必須要完善食、衣、住、行、育、樂6大需要，這也是中山先生第一個最重要的發展觀，讓中國謀求經濟的發展實業。」

談完第一個層次精髓，宋楚瑜進一步舉例，「兩岸也尊重中山先生的遺訓，國民黨記取在大陸上失敗的教訓之後，來到台灣從頭做起，大力發展中小企業，1968年推動最重要的9年義務學和教育。至於大陸方面在不到4年當中，全力推進脫貧攻堅，幫助將近1億的人口脫離貧窮。」這也是中山先生期盼，每個人生活有保障，上全世界不敢輕視中國人。

宋楚瑜表示，「中山先生發展觀最重要是，全民共享經濟發展的果實，也是他真正的期盼。」發展經濟的過程，也必須重視「合理分配」，中山先生首創一個概念，建立立足點的平等，機會均等的公道，不是形式上的「平頭主義」，要讓每一個人「共享」經濟發展模式。

國父遺照、國父遺像、孫中山。（圖／記者黃克翔攝）

▲宋楚瑜把「孫中山發展觀」分三層次深度探討。（圖／ETtoday資料照）

談到第二個層次，宋楚瑜說，中山先生十分重視「厚植」國家長遠發展的綜合國力，踏實的去做基礎建設。中山先生在發展基礎建設方面，特別重視《實業計劃》。其中，「道路是建設著手的第一端，欲地方盡富強之域，首重道路交通。」

宋楚瑜再次舉例，「當今中國高速公路、高鐵、橋梁、隧道、海港、漁港和礦業的發展，比中山先生當年規劃，讓外界嘆為觀止，讓全世界都刮目相看，這樣的成就也讓人自豪，說明大家都沒有忘記中山先生的遺訓。」

談到第三個層次，宋楚瑜指出，「中山先生特別強調，等到中國能夠起來之後，要善盡對世界的責任。」

話鋒一轉，宋楚瑜提及自己擔任國民黨秘書長期間，所有的重要集會都要攻讀孫中山遺囑，隨即現場背誦國父遺囑，「余致力國民革命凡四十年，其目的在求中國之自由平等四十年之經驗，深知欲達到此目的，必須喚起民眾聯合世界上以平等待我之民族共同奮鬥。現在革命尚未成功，凡我同志務須依照余所著建國方略建國大綱三名主語，第一次全國代表大會宣言繼續努力以求貫徹，最近主張開國民會議及廢除不平等條約，尤其於最短期間，促其實現自首自主。」語畢，現場響起熱烈掌聲

宋楚瑜繼續說，「孫中山先生遺囑最重要的根本概念，喚起民眾及聯合世界上，以平等待我之民族共同奮鬥，也是中山先生第三個層次的發展觀。」

▲▼ 親民黨主席宋楚瑜、廣州、中山大學、孫中山 。（圖／記者任以芳攝）

▲宋楚瑜致辭時，現場掌聲不斷 。（圖／記者任以芳攝）

談到「中國式的現代化」，宋楚瑜認為，「中國式現代化不是追求團結套利，也不是追求高樓大廈，更不是在追求股票飄漲，不是追求物質的進步跟生活的便利，要以中國的文明為精神指標，來建構的一種人文價值觀。」

宋楚瑜把人文價值觀分出五個面向討論，第一，建構以民為本的政治觀；第二，發展以互利、互補為目標的經濟觀；第三，發揮人盡其才的教育觀；第四，推動「天地人合一」的生態觀；第五，追求族群和諧，相互尊重，相互敬重，特別是這種的人人觀，是現在全世界最缺乏的。

宋楚瑜強調，當今美國和其他國家族群對立，但是的到大陸所強調，中華民族各個不同的民族一律平等，以及和其他的民族、其他的國家也和平相處，這種和諧關係，尤其是中國傳統所說的，父母有親，朋友有信，兄弟有愛，夫妻有愛，這種基本倫理觀念要加強，「我提出的這五個層面才是真正中華民族要追求的，『中國式現代化』的重點。」

▲▼ 親民黨主席宋楚瑜、廣州、中山大學、孫中山 。（圖／記者任以芳攝）

▲親民黨主席宋楚瑜高呼為兩岸和平努力 。（圖／記者任以芳攝）

最後，談到孫中山先生核心思想之一，由於中大的懷士堂與孫中山十分有淵源，1923年12月21日，孫中山在此演講，勉勵青年學子，「要做大事，不要做大官。」

宋楚瑜致辭時特別重申，「我跟台灣媒體說，我正式宣佈，不會去追求又去選什麼。做大官，不是我心裡面現在所想，我們要做大事。」

至於什麼是大事？宋楚瑜振臂高呼，「中華民族的復興和我們兩岸的和平統一，才是我們共同的大事，共同攜手共進，完成理想！」

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