臺師大攜手國科會與各縣市 打造新世代自主閱讀競賽

▲臺師大擴大辦理全國性及國際性的「科普閱讀力大賽」 。（圖／臺師大提供）

生活中心／台北報導

國立臺灣師範大學SmartReading團隊於108年至111年間，透過國科會補助，與全國各縣市單位合作，以獨家AI讀物難度分級技術，擴大辦理全國性及國際性的「科普閱讀力大賽」。「科普閱讀力大賽」連續辦理四屆，每屆競賽歷時半年。競賽期間，參賽學生使用「SmartReading適性閱讀」系統，藉由精細的中文閱讀能力診斷，將閱讀程度與讀物難度適配，透過測驗、選書、閱讀、讀後回饋四大功能，提高科學知識與學習成就。

閱讀除了被動接收書本中的知識外，也希望讀者能夠更積極主動對書中的內容進行批判反思，且能夠將書中的知識將以活用，協助解決觀察到的問題。有鑑於此，台師大於112年開始，除持續科普閱讀力的活動，特別擴充「閱讀拉力賽」，以培養學生探究和批判，以及活用書本內容的能力。拉力賽(Rally）一詞源自於歐洲摩納哥與法國一帶的「蒙地卡羅拉力賽」(Monte Carlo Rally)，最初為雙人一組，橫跨歐洲多國的賽車運動。「Rally」本身即有「團結、集合」的意涵。拉力賽由駕駛和副駕駛一起合力完成，從砂石山路到林間道路，從雪地到沙漠，這些道路類型對參賽者很有挑戰性，對參賽車輛的性能和可靠性的考驗，組員的合作默契也是比賽先馳得點的重要關鍵。

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計畫主持人台師大宋曜廷表示，「科普閱讀力大賽」共有「前測、閱讀任務、後測」三階段。競賽組別以國小三年級至高中一年級共分七個組別。本次擴大至海外辦理，參賽學校涵蓋香港及臺灣臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、花東等二十一縣市。本屆報名人數較上屆成長2倍，共525校數參加，本競賽累計達一萬二千餘人報名參賽。第四屆科普閱讀力大賽，採實體與線上兩種施測方式，於112年5月份圓滿完成賽事。

「閱讀拉力賽」延續科普閱讀力大賽之精神，讓學生透過參賽增強閱讀動機、提升自主閱讀的意願，引領高層次閱讀，培養全方位領域的閱讀理解與學習成就。閱讀拉力賽將108新課綱所推廣的探究式閱讀，以及國際閱讀素養所重視的創造性閱讀融入賽制中，並展現拉力賽車的精神，藉由兩位組員攜手合作，依據所閱讀的內容，建立自己的觀點、創造出符合現實生活的解決方案。「閱讀拉力賽．試辦賽」已於112年7月完成賽事，參賽對象為國小高年級學生，共有24個組別參賽，參賽學生把握暑期時間分組進行閱讀探究活動，今年的探究主題為「生活中的剩食及廚餘該如何處理？」，結合SDG 2消除飢餓、SDG 12責任消費與生產所追求之目標，讓參賽學生在閱讀過程中，學習自己找答案，建立獨立思考和發展問題解決能力，進而實際解決真實生活中的問題，培養社會責任感。

今年擔任閱讀拉力賽評審的國家教育研究院陳茹玲老師表示，閱讀拉力賽能夠掌握參賽學生在閱讀與探究的歷程變化，且對於學生組織整合能力及發表能力的訓練具有實質的幫助。參賽組別在成果呈現上，除利用醜蔬果製作成果汁或實地到便利商店購買即期品，亦有參賽組別至吃到飽餐廳，選擇自己適量的餐點以減少食物浪費，極具趣味性與教育意涵。參賽學生將在閱讀拉力賽過程中所收穫的知識與成果，以積極的行動在生活中充分展現，實踐社會責任。