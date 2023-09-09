　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

臺師大攜手國科會與各縣市 打造新世代自主閱讀競賽

我們想讓你知道…國立臺灣師範大學SmartReading團隊於108年至111年間，透過國科會補助，與全國各縣市單位合作，以獨家AI讀物難度分級技術，擴大辦理全國性及國際性的「科普閱讀力大賽」。

▲臺師大擴大辦理全國性及國際性的「科普閱讀力大賽」。 。（圖／臺師大）

▲臺師大擴大辦理全國性及國際性的「科普閱讀力大賽」 。（圖／臺師大提供）

生活中心／台北報導

國立臺灣師範大學SmartReading團隊於108年至111年間，透過國科會補助，與全國各縣市單位合作，以獨家AI讀物難度分級技術，擴大辦理全國性及國際性的「科普閱讀力大賽」。「科普閱讀力大賽」連續辦理四屆，每屆競賽歷時半年。競賽期間，參賽學生使用「SmartReading適性閱讀」系統，藉由精細的中文閱讀能力診斷，將閱讀程度與讀物難度適配，透過測驗、選書、閱讀、讀後回饋四大功能，提高科學知識與學習成就。

閱讀除了被動接收書本中的知識外，也希望讀者能夠更積極主動對書中的內容進行批判反思，且能夠將書中的知識將以活用，協助解決觀察到的問題。有鑑於此，台師大於112年開始，除持續科普閱讀力的活動，特別擴充「閱讀拉力賽」，以培養學生探究和批判，以及活用書本內容的能力。拉力賽(Rally）一詞源自於歐洲摩納哥與法國一帶的「蒙地卡羅拉力賽」(Monte Carlo Rally)，最初為雙人一組，橫跨歐洲多國的賽車運動。「Rally」本身即有「團結、集合」的意涵。拉力賽由駕駛和副駕駛一起合力完成，從砂石山路到林間道路，從雪地到沙漠，這些道路類型對參賽者很有挑戰性，對參賽車輛的性能和可靠性的考驗，組員的合作默契也是比賽先馳得點的重要關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

計畫主持人台師大宋曜廷表示，「科普閱讀力大賽」共有「前測、閱讀任務、後測」三階段。競賽組別以國小三年級至高中一年級共分七個組別。本次擴大至海外辦理，參賽學校涵蓋香港及臺灣臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、花東等二十一縣市。本屆報名人數較上屆成長2倍，共525校數參加，本競賽累計達一萬二千餘人報名參賽。第四屆科普閱讀力大賽，採實體與線上兩種施測方式，於112年5月份圓滿完成賽事。

「閱讀拉力賽」延續科普閱讀力大賽之精神，讓學生透過參賽增強閱讀動機、提升自主閱讀的意願，引領高層次閱讀，培養全方位領域的閱讀理解與學習成就。閱讀拉力賽將108新課綱所推廣的探究式閱讀，以及國際閱讀素養所重視的創造性閱讀融入賽制中，並展現拉力賽車的精神，藉由兩位組員攜手合作，依據所閱讀的內容，建立自己的觀點、創造出符合現實生活的解決方案。「閱讀拉力賽．試辦賽」已於112年7月完成賽事，參賽對象為國小高年級學生，共有24個組別參賽，參賽學生把握暑期時間分組進行閱讀探究活動，今年的探究主題為「生活中的剩食及廚餘該如何處理？」，結合SDG 2消除飢餓、SDG 12責任消費與生產所追求之目標，讓參賽學生在閱讀過程中，學習自己找答案，建立獨立思考和發展問題解決能力，進而實際解決真實生活中的問題，培養社會責任感。

今年擔任閱讀拉力賽評審的國家教育研究院陳茹玲老師表示，閱讀拉力賽能夠掌握參賽學生在閱讀與探究的歷程變化，且對於學生組織整合能力及發表能力的訓練具有實質的幫助。參賽組別在成果呈現上，除利用醜蔬果製作成果汁或實地到便利商店購買即期品，亦有參賽組別至吃到飽餐廳，選擇自己適量的餐點以減少食物浪費，極具趣味性與教育意涵。參賽學生將在閱讀拉力賽過程中所收穫的知識與成果，以積極的行動在生活中充分展現，實踐社會責任。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／屏東民宅氣爆起火　警消破門驚見1焦屍
直擊／范瑋琪露面了！　同框陳建州「互動曝光」
U18／中華隊5比2打敗日本　8連勝迎接冠軍戰
快訊／藍15縣市長齊聚！　朱立倫任侯友宜競總「最重要的領導人
快訊／低壓帶+對流雨彈開轟！10縣市「大雨特報」
鄧佳華又出事！偷拍女子裙底風光被逮
她曝基泰合作意向書「貓膩」　建商穩賺不賠
王力宏彩排突淚崩！　他心疼嘆：我是他會很想死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／低壓帶+對流雨彈開轟！10縣市「大雨特報」　警戒區域曝

最新疫苗受害審議！2年輕人打AZ、BNT後排尿困難　獲救濟金10~15萬

臺師大攜手國科會與各縣市 打造新世代自主閱讀競賽

「用LINE向家屬道歉」挨批　交長說重話：台鐵這樣處理非常不好

親戚小孩「臉上1部位」都動過！　過來人讚CP值高：很值得

明天午後雷雨襲3地　放晴倒數！連6天水氣轉乾

獨／精液抓猴非鐵證！幫尻槍見空包彈⋯辣妻疑夫偷吃　女醫曝真相

飛機還沒停就搶拿行李「台灣人都很急？」　網曝1習慣害的

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

快訊／雨還沒停！猛烈雨彈再轟3地　最新警戒區出爐

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

貓趴窗看鳥？他靠近嚇壞　「巨鷹」站陽台歪頭對望

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

李多慧遇蟑螂起飛突襲！　應援中表情驚恐嚇壞逃走

快訊／低壓帶+對流雨彈開轟！10縣市「大雨特報」　警戒區域曝

最新疫苗受害審議！2年輕人打AZ、BNT後排尿困難　獲救濟金10~15萬

臺師大攜手國科會與各縣市 打造新世代自主閱讀競賽

「用LINE向家屬道歉」挨批　交長說重話：台鐵這樣處理非常不好

親戚小孩「臉上1部位」都動過！　過來人讚CP值高：很值得

明天午後雷雨襲3地　放晴倒數！連6天水氣轉乾

獨／精液抓猴非鐵證！幫尻槍見空包彈⋯辣妻疑夫偷吃　女醫曝真相

飛機還沒停就搶拿行李「台灣人都很急？」　網曝1習慣害的

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

快訊／雨還沒停！猛烈雨彈再轟3地　最新警戒區出爐

他又吐又拉！以為夜市害「食物中毒」　醫一驗：有蟲在鑽

兄弟「爪爪寵物日」遭猛獅痛擊！半場打完1比4落後

快訊／屏東4樓民宅氣爆起火「1死1傷」　警消破門驚見1焦屍

破不合謠言！朱立倫、金溥聰出席挺侯餐會　兩人頻「咬耳朵」

基隆市府員工桌球比賽　謝國樑籲多運動更健康

小三吃人夫怨「感受不到愛」！傳訊鬧脾氣：只是你發洩生殖器的人

基隆親子家庭野餐共玩　謝國樑盼傳遞關懷散播愛

快訊／藍15縣市長齊聚！　朱立倫任侯友宜競總「最重要的領導人」

台南登革熱持續發燒累積5256例　黃偉哲呼籲齊心抗疫確保師生安全！

直擊／范瑋琪露面了！　同框陳建州笑開懷「夫妻真實互動」曝光！

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

生活熱門新聞

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

辣妹老闆娘發麵包遭質疑想紅　店家回應了

夫妻月入11.5萬不夠用！他嘆：以為贏過很多人

國家警報響了！大雷雨強襲2地　警戒暴雨2小時

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

螯龍蝦堡輸了！台人最愛「麥當勞漢堡」曝光

基本工資連8漲！793萬人每月健保多繳17塊

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

12星座「最新一周運勢」曝光！天蠍遇貴人

快訊／雨彈來襲！9縣市大雨特報

即／強烈雨帶夜襲台南！市區慎防淹水

更多熱門

相關新聞

騰雲申購創今年上櫃最高　凍結資金291億元、中籤率0.24%

騰雲申購創今年上櫃最高　凍結資金291億元、中籤率0.24%

AI概念類股廠商騰雲（6870）將於14日擬以每股承銷價為128元掛牌上櫃，初次上櫃的公開申購作業於今日完成抽籤事宜。根據統計參與騰雲初次上櫃公開申購合格件數達227,444件，搭上這一波AI科技股熱潮，成功引爆新一輪股民搶購，創今年上櫃最高凍結資金291億元，中籤率為0.24 %，以7日收盤價167.5元計算，換算報酬率逾3成。

黃仁勳賣股　AI股開盤多翻黑

黃仁勳賣股　AI股開盤多翻黑

NVIDIA執行長黃仁勳拋售持股　套現13.7億台幣

NVIDIA執行長黃仁勳拋售持股　套現13.7億台幣

AI助攻緯軟8月營收再攀頂　Q3業績有望創高

AI助攻緯軟8月營收再攀頂　Q3業績有望創高

美媒：美國計劃發展AI戰力以對抗中國

美媒：美國計劃發展AI戰力以對抗中國

關鍵字：

臺師大科普閱讀力大賽課綱AI

讀者迴響

熱門新聞

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

運動網紅爆「其實是飯局伴遊妹」

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

辣妹老闆娘發麵包遭質疑想紅　店家回應了

壞消息！建案基地塌「已購客無法退貨」　建商最高還可沒收15%

快訊／周杰倫驚傳開唱受傷　嘔吐摔倒

即／高嘉瑜爆「基泰碧湖」旁也出現傾斜　現場照曝

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

包小柏女兒骨灰隨身帶

夫妻月入11.5萬不夠用！他嘆：以為贏過很多人

國家警報響了！大雷雨強襲2地　警戒暴雨2小時

更多

最夯影音

更多
曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！
大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

貓趴窗看鳥？他靠近嚇壞　「巨鷹」站陽台歪頭對望

貓趴窗看鳥？他靠近嚇壞　「巨鷹」站陽台歪頭對望

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面