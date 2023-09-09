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嘉義縣義警競賽觀摩　警民攜手守護社會安寧...不忘宣導防詐

▲▼ 嘉義縣義勇警察及山地義勇警察競賽觀摩活動 凝聚安全共護力量 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲警政署長黃明昭(圖左)出席 嘉義縣義勇警察及山地義勇警察競賽觀摩活動。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「112年嘉義縣義勇警察及山地義勇警察競賽觀摩活動」於9月9日上午9時在嘉義縣立體育館熱鬧舉行，本次競賽展現義警的精湛技能和協同作業能力，更傳達「警民同心，治安久久」共護信息，呼籲各界共同參與共守社會安寧及和諧。

▲▼ 嘉義縣義勇警察及山地義勇警察競賽觀摩活動 凝聚安全共護力量 。（圖／嘉義縣警局提供）

競賽觀摩活動由嘉義縣警察局主辦，內政部政務次長吳容輝擔任大會主席，嘉義縣副縣長劉培東、警政署署長黃明昭、警察局局長林宏儒、義警副大隊長林伯忠、山警中隊長汪之龍及各直轄市、縣（市）相關民力組訓業務承辦人均蒞臨觀摩指導，嘉義縣內的義勇警察及山地義勇警察們齊聚一堂，以「搬運物資」、「救援傷患」、「搶救心跳」、「沙包堆疊」為競賽砌磋項目，展開激烈比賽，呈現執行任務能力及專業技能，更強調警民共同協力的重要性，才能維護社會的安定。

▲▼ 嘉義縣義勇警察及山地義勇警察競賽觀摩活動 凝聚安全共護力量 。（圖／嘉義縣警局提供）

本次競賽，由水上義警吳明全代表宣誓，吳民為退休軍職士官長，他在軍旅生涯中累積了豐富的經驗與專業知識，退休後毅然決然加入義警行列，繼續為社會服務，這種奉獻精神和熱忱令人感動。而在「搶救心跳」競賽中，參賽的竹崎女義警孫于婷展現出色的CPR急救技能，她之前也運用CPR技能在仁義潭成功挽救一位溺水民眾生命，因此獲選本年度績優義警。

▲▼ 嘉義縣義勇警察及山地義勇警察競賽觀摩活動 凝聚安全共護力量 。（圖／嘉義縣警局提供）

大會主席吳次長表示，感謝義警們平日不分晝夜協助警方維護治安及交通疏導，對各位義警精實的訓練成果深感敬佩。副縣長劉培東也表示，義勇警察及山地義勇警察們是社區的守護者，他們的辛勤付出和無私奉獻精神，是社會安寧與和諧的穩定力量，像義警吳明全和孫于婷的義行，便是以實際行動詮釋了義警精神，是社會的典範。

▲▼ 嘉義縣義勇警察及山地義勇警察競賽觀摩活動 凝聚安全共護力量 。（圖／嘉義縣警局提供）

而這次競賽觀摩活動為義勇警察及山地義勇警察們提供了學習的機會，同時也凸顯出他們的專業能力和貢獻，整個活動現場充滿了熱情和感動，相信這些優秀的義警朋友們在未來的工作中將會繼續保持熱情，為社區祥和與安全不斷努力，同時也希望更多的年輕人能夠加入這個行列，共同守護我們的家園。

▲▼ 嘉義縣義勇警察及山地義勇警察競賽觀摩活動 凝聚安全共護力量 。（圖／嘉義縣警局提供）

另嘉義縣警察局為強化全民識詐觀念，更於會場設置嘉義打詐隊宣導攤位，提醒參與活動民眾，接獲來電操作ATM或網路銀行轉帳、「穩賺不賠、花小錢賺大錢」的廣告都是詐騙，希望結合全民力量有效遏阻詐騙行為的猖獗，保障民眾的財產安全。

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