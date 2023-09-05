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國際警察論壇盛大舉辦31國與會　鄭文燦強調「打詐5法」反制詐團

▲警政署長黃明昭、陸委會副主委梁文傑、內政部常次吳堂安、行政院副院長鄭文燦、國際警察首長協會長John Letteney、外交部政次田中光、瓜地馬拉警察首長 Edwin Manfredo Ardiano López共同啟動論壇開幕儀式。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署長黃明昭、陸委會副主委梁文傑、內政部常次吳堂安、行政院副院長鄭文燦、國際警察首長協會長John Letteney、外交部政次田中光、瓜地馬拉警察首長 Edwin Manfredo Ardiano López共同啟動論壇開幕儀式。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

行政院內政部與外交部、陸委會攜手舉辦的「2023國際警察合作論壇–打擊跨境犯罪研討會」，於今年9月4日至7日在台北美福大飯店盛大舉行。本次研討會結合實體會議和國內外視訊會議方式，共同探討國際合作打擊跨境犯罪的關鍵議題。

國際警察合作論壇5日舉行開幕典禮，由內政部常務次長吳堂安主持，行政院副院長鄭文燦以及國際警察首長協會（IACP）會長John Letteney則分別發表了祝賀詞。在啟動儀式中，行政院副院長鄭文燦、內政部常務次長吳堂安、外交部政務次長田中光、大陸委員會副主任委員梁文傑、國際警察首長協會（IACP）會長John Letteney、瓜地馬拉警察首長Edwin Manfredo Ardiano López以及警政署署長黃明昭共同啟動。

警政署指出，本次論壇以「打擊跨境犯罪」為主題，邀請了各國政府官員、檢察官、警察和外交官等參加，共同探討網路犯罪、電信詐欺、人口販運、毒品犯罪、非法金流、洗錢、幫派和組織犯罪等議題。論壇邀請了來自歐洲、美洲和亞太地區的執法專家擔任主持人、講者和與談人，並吸引了來自31個國家的約2600名參與者，其中現場參與者約有200人，線上視訊與會約有2400人。

論壇中，行政院副院長鄭文燦強調了因應電信詐欺不斷變化的犯罪手法的重要性，並介紹了行政院針對打擊詐騙犯罪采取的策略，包括台灣通過「打詐五法」修訂相關法律，希望降低詐騙事件對公眾的影響。

國際警察首長協會會長John Letteney強調了國際合作在打擊跨境犯罪中的關鍵作用，並表示需要跨足司法管轄區，共同應對不同類型的跨境犯罪。他表示支持台灣警政署在打擊跨境犯罪方面的努力，並提供實質協助。

內政部次長吳堂安強調，國際執法合作對於應對不斷變化的跨境犯罪手法至關重要，並分享了台灣與其他國家執法機關合作成功緝獲的案例。

本次研討會為各國執法機關提供了一個寶貴的交流平臺，讓學者專家與政府官員可以分享多元觀點和實務經驗，共同制定應對跨境犯罪的具體策略，展現台灣積極參與國際社會，合作打擊犯罪的決心。

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