嘉義縣小小警察體驗營700童搶60名額　射擊體驗開迷你版警車

▲▼ 嘉義縣小小警察體驗營 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

暑假期間許多家長都在思考要帶小朋友去哪裡遊玩，為教導小朋友認識警察工作，嘉義縣警察局今年暑假「青春專案」期間，舉辦「小小警察體驗營活動」，吸引近七百人報名，透過電腦抽籤，僅60人中籤，中簽率僅9%。縣長翁章梁16日出席活動時表示嘉義縣治安平穩、交通順暢，是全國最宜居的地方，特別要感謝所有警察同仁辛苦的付出，警察局很用心舉辦這次的活動，讓小朋友體驗各項警察工作，是非常具有教育意義的。

體驗營活動計有2梯次，日期分別為7月16及23日，在警察局3樓禮堂舉行，小朋友穿上帥氣的「迷你版」新式警察制服，化身為超萌小神探，翁縣長也到場和小朋友一同體驗BB彈射擊及戴上毒害模擬鏡行走，以寓教於樂及有獎問答方式，讓小朋友輕鬆學習自我保護及預防被害的方法，建立正確守法觀念。

闖關活動包括「交通安全」、「指紋鑑識」、「犯罪預防」等各項活動，很多家長全家總動員陪同小朋友全程參與，共同體驗「反毒」、「打詐」及「自我保護」等宣導遊戲，現場反應熱烈，讓每個人都留下美好的回憶及珍貴的經驗。

警察局局長林宏儒於闖關完成後頒發學習證書，他表示，過往父母常灌輸小朋友「再不乖，就叫警察來抓你」的觀念，希望活動能讓小朋友翻轉印象，親近並體會警察工作辛勞，碰到壞人懂得保護自己、尋求協助，打擊犯罪是警察使命，但預防犯罪需要民眾共同努力，總統蔡英文於7月10日提出「打詐六個不，詐騙走無頭路」：「要求先匯款的，不要給」、「臉書沒藍勾勾，不要點」、「網路交友借錢，不要信」、「穩賺不賠群組，不要加」、「收到不明簡訊，不要理」、「要求給個資的，不洩漏」，本日活動即為拓展「識詐」教育宣導廣度，培養反詐小尖兵，讓家長及小警察們分齡分眾學習詐騙手法及預防方式，也希望小朋友們都有個安全、幸福、快樂的童年。