　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

刑事局長周幼偉接任　警政署長黃明昭期許打擊詐騙、黑幫犯罪

▲警政委員周幼偉接任刑事局長、由警政署長黃明昭監交，李西河則接任警政署副署長 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政委員周幼偉接任刑事局長、由警政署長黃明昭監交，李西河則接任警政署副署長 。（圖／記者張君豪翻攝）

 記者張君豪／台北報導

內政部警政署刑事局7月18日上午9時在刑事局局偵防大樓6樓禮堂舉行新舊任局長交接典禮，儀式由警政署長黃明昭主持，黃致詞時提到：周幼偉從警政委員接任刑事局長，歷任從事刑事外勤工作逾26年，資歷相當豐富，熟稔各向刑事偵查工作，期許周接掌刑事局後能加強該局各項業務，創造更輝煌工作成果。

卸任的刑事局長李西河是警察大學47期行政警察系畢業、警大警察政策研究所碩士，歷任刑事、行政、保安、交通等警察工作，熟稔警政各項業務，統合及溝通協調能力俱佳，經內政部核定，調派警政署副署長一職。

黃明昭指出，李西河任事刑事局長任內掃蕩黑幫不遺餘力，並推動「科技犯罪防治中心」、「刑事鑑識中心」法制化，必提升刑事局負局長、主秘職務提升到警監二、三階，加上李局長任內勇於任事，且溝通身段柔軟有彈性，對台灣整體治安貢獻有目共睹，也期待他接任警政署副署長更上一層樓。

刑事局新任局長周幼偉，警大48期刑事警察系畢業、文化大學中國大陸問題研究所碩士，歷任刑事局科長、偵查第七隊第一隊隊長、高雄市、臺北縣、新北市刑大大隊長、澎湖縣警局長、警政署公關室主任、保三總隊長、警政署警政委員、臺南市警局長、警政署警政委員等重要職務，從事刑事工作逾26年，刑事經歷豐富，具深厚刑事專業素養。

周幼偉工作細膩認真，富有領導、協調能力，深獲長官肯定，警政署借重其刑事長才，期待他帶領刑事局在打詐、掃黑工作上持續發揮。黃明昭期許周幼偉上任後，精進刑事警察局各項勤業務，並能與有關單位加強溝通協調，加上國內治安情勢不斷變化，刑事人員所面臨的挑戰越發艱難，包含通訊、金融科技發展衍生網路詐欺犯罪，跨國毒品走犯罪不斷推陳出新，製造毒品的工具、製程原料及技術也不斷演變，黑道高調舉辦大型宴會，藉以壯大聲勢、公然挑釁公權力，更引發社會民眾觀感不佳等問題，都是警方要嚴肅以對的課題。

警政署期許周幼偉率領刑事警察局全體同仁：從技術面到法制面，強化升級打詐力道，對於詐騙犯罪整合跨部會、跨領域力量進行溯源全面打擊。並持續強化偵查技能，提升刑事科技金融清查、鑑識科學等專業素養。

黃明昭也點出，期待刑事局打擊詐騙、黑幫犯罪，據以制訂強力有效之偵防策略。並透過國際、兩岸合作，有效打擊跨境犯罪。加上2024年總統大選，刑事局在查賄制暴相關工作也必須上緊發條。

【其他新聞】

►耀樂告炎亞綸性侵　警揭影片角度將成定罪關鍵

►捍衛任務真實版！愛犬被咬死　汐止飼主發狂「開車撞檳榔攤」報仇

►獨／股長遭控佔公務車位近2年　基層蒐證檢舉批吃案！北捷回應了

ET快訊
中和28歲女走斑馬線　遭小黃右轉輾斃
高雄童吃冰中毒「痛苦打滾」！　爆40人受害：孕婦不停宮縮
《小查與寇弟》小查結婚了！　情定超模
「敢告NO哥就處理妳」天道盟爆談好價錢！　她PO不自殺聲明
熊熊「分手7年後復合」！　爆5個月前就結婚了
特斯拉「來回5撞」BMW！　車上男女嚇瘋
正妹拳擊手獲勝激動「掀衣露乳」！　甩動6秒影片曝
館長喊「再辦一場遊行」！　時間選晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東小客車猛撞燈桿「車頭變形引擎蓋凸起」　3人受傷送醫

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

腳趾鑽椅縫襲臀前座女2次　公車噁男下場曝光

東海刺青師「會員制」販毒　不留存貨只賣熟客…機關算盡仍遭逮

17歲正妹練喝酒！醉倒友人床上　被陌生男摸醒問「想要嗎」崩潰

淡水大街公然行搶！狂男對瘖啞人下手　劫整本彩券秒被路人壓制

鐵路警護車大隊警官涉性騷！女警送公文「身體遭碰觸」

當法官竟放高利貸！陳梅欽再遭判罰4月俸

「業績不好」就球棒痛扁！販毒集團暴力控制成員　台中警一舉殲滅

303大停電請辭下台　前台電總座轉任遭檢舉違反「旋轉門」

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

妹子不忍嬤翻垃圾找食物　秒買麵包送她...反被暖哭

Jennie首度回應「跳舞划水」爭議！　「學習控制身體中」：讓粉絲失望了

倪安東、管罄婚禮浪漫合唱　甜誇老婆：妳好漂亮！

MIMI.李泳知不知道凱旋門　李恩智急喊「關攝影機」：形象變好差！

台東小客車猛撞燈桿「車頭變形引擎蓋凸起」　3人受傷送醫

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

腳趾鑽椅縫襲臀前座女2次　公車噁男下場曝光

東海刺青師「會員制」販毒　不留存貨只賣熟客…機關算盡仍遭逮

17歲正妹練喝酒！醉倒友人床上　被陌生男摸醒問「想要嗎」崩潰

淡水大街公然行搶！狂男對瘖啞人下手　劫整本彩券秒被路人壓制

鐵路警護車大隊警官涉性騷！女警送公文「身體遭碰觸」

當法官竟放高利貸！陳梅欽再遭判罰4月俸

「業績不好」就球棒痛扁！販毒集團暴力控制成員　台中警一舉殲滅

303大停電請辭下台　前台電總座轉任遭檢舉違反「旋轉門」

韓男星才還清1.6億債…秒住「月租13萬新家」！　韓網酸：別再賣人設

玄彬、孫藝真豪宅施工親自問候！　鄰居嚇歪：最愛的明星送我韓牛

高雄冰店中毒延燒！幼童一天狂拉40次　媽喊話陳其邁：孩子很痛苦

「侯友宜是偏向虎山行的硬漢」　于北辰：716遊行故意喊競選口號

民生消費業每月缺工38.2萬人！　服務生就占近25％

侯友宜主張「重啟特偵組」　國民黨力挺：查清蔡英文假學歷案

台中異想新樂園暑假職人體驗　Q版警消出任務

安格斯12星座一周運勢7／17-7／23　雙子閒言閒語多、天蠍為愛傷神

台東小客車猛撞燈桿「車頭變形引擎蓋凸起」　3人受傷送醫

大谷翔平連2打席敲安後遭敬遠　球迷不滿噓爆洋基

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

社會熱門新聞

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

偷吃牙醫「月拿11萬生活費」　牙助要賠正宮2百萬

異國閨蜜聯手吸「金」　老司機排隊等3P

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

遭控誘騙失智翁上億資產「消業障」！　行天宮回應了

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

40萬重機遭追撞　22歲騎士喊：我在讓行人

北市警性侵少女　二審判8年10月

夫妻談判出事！老公怒開特斯拉　把BMW撞進超商

工程師被炒秒格式化電腦　加班上購物網也挨告

擅闖「陶朱隱園」　21歲男下場曝

警官53歲退休轉任鴻準　不含分紅年薪逾300萬

妻月薪2萬扛房貸遭丟包　忍20年反擊

更多熱門

相關新聞

男擁2把改造長槍　稱「山裡撿到」試射9發

男擁2把改造長槍　稱「山裡撿到」試射9發

刑事局中部打擊犯罪中心近日會同新北、新竹、台南以及高雄警方，在各地進行肅槍專案，自6月以來，總計查扣5枝改造長短槍、槍管7枝、22顆子彈以及改造工具等，逮捕4名犯嫌，全案依槍砲彈藥刀械管制條例送辦。其中，警方在台南逮捕林姓犯嫌，赫見2枝改造長槍，林自稱是在山上「撿到的」，出於好奇才會撿回來改造，有試射9發，疑似想用來非法狩獵使用，最終遭逮。

20高階警官異動　周幼偉接刑事局長

20高階警官異動　周幼偉接刑事局長

傳李西河升任副署長　刑事局長他呼聲最高

傳李西河升任副署長　刑事局長他呼聲最高

離婚夫妻走私2千萬K毒！她扛罪險終生監禁

離婚夫妻走私2千萬K毒！她扛罪險終生監禁

酷暑躲太陽！機車停陰影處「警方提案開罰」　交部打槍

酷暑躲太陽！機車停陰影處「警方提案開罰」　交部打槍

關鍵字：

刑事局李西河周幼偉黃明昭警政署

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

Ella《浪姐4》奪總冠軍！3台灣女星成團

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

23人吃冰食物中毒！高雄冰店遭停業

飯店浴室放熱水　竟浮現「大量鬼掌印」

「4G升5G」吃到飽499元超划算？網曝問題：別傻了

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

她當翻譯30年退休！阿湯哥邀回當嘉賓「陪在我身旁就好」

大咖天后驚傳準備離婚！

更多

最夯影音

更多
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了
玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面