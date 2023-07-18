刑事局長周幼偉接任　警政署長黃明昭期許打擊詐騙、黑幫犯罪

▲警政委員周幼偉接任刑事局長、由警政署長黃明昭監交，李西河則接任警政署副署長 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

內政部警政署刑事局7月18日上午9時在刑事局局偵防大樓6樓禮堂舉行新舊任局長交接典禮，儀式由警政署長黃明昭主持，黃致詞時提到：周幼偉從警政委員接任刑事局長，歷任從事刑事外勤工作逾26年，資歷相當豐富，熟稔各向刑事偵查工作，期許周接掌刑事局後能加強該局各項業務，創造更輝煌工作成果。

卸任的刑事局長李西河是警察大學47期行政警察系畢業、警大警察政策研究所碩士，歷任刑事、行政、保安、交通等警察工作，熟稔警政各項業務，統合及溝通協調能力俱佳，經內政部核定，調派警政署副署長一職。

黃明昭指出，李西河任事刑事局長任內掃蕩黑幫不遺餘力，並推動「科技犯罪防治中心」、「刑事鑑識中心」法制化，必提升刑事局負局長、主秘職務提升到警監二、三階，加上李局長任內勇於任事，且溝通身段柔軟有彈性，對台灣整體治安貢獻有目共睹，也期待他接任警政署副署長更上一層樓。

刑事局新任局長周幼偉，警大48期刑事警察系畢業、文化大學中國大陸問題研究所碩士，歷任刑事局科長、偵查第七隊第一隊隊長、高雄市、臺北縣、新北市刑大大隊長、澎湖縣警局長、警政署公關室主任、保三總隊長、警政署警政委員、臺南市警局長、警政署警政委員等重要職務，從事刑事工作逾26年，刑事經歷豐富，具深厚刑事專業素養。

周幼偉工作細膩認真，富有領導、協調能力，深獲長官肯定，警政署借重其刑事長才，期待他帶領刑事局在打詐、掃黑工作上持續發揮。黃明昭期許周幼偉上任後，精進刑事警察局各項勤業務，並能與有關單位加強溝通協調，加上國內治安情勢不斷變化，刑事人員所面臨的挑戰越發艱難，包含通訊、金融科技發展衍生網路詐欺犯罪，跨國毒品走犯罪不斷推陳出新，製造毒品的工具、製程原料及技術也不斷演變，黑道高調舉辦大型宴會，藉以壯大聲勢、公然挑釁公權力，更引發社會民眾觀感不佳等問題，都是警方要嚴肅以對的課題。

警政署期許周幼偉率領刑事警察局全體同仁：從技術面到法制面，強化升級打詐力道，對於詐騙犯罪整合跨部會、跨領域力量進行溯源全面打擊。並持續強化偵查技能，提升刑事科技金融清查、鑑識科學等專業素養。

黃明昭也點出，期待刑事局打擊詐騙、黑幫犯罪，據以制訂強力有效之偵防策略。並透過國際、兩岸合作，有效打擊跨境犯罪。加上2024年總統大選，刑事局在查賄制暴相關工作也必須上緊發條。

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