「斑馬線有人全停讓」喊卡　王國材：朝「行人在近端需停讓」研議

▲不讓行人6/30將重罰6千且要強制上道安講習課程。（圖／記者許權毅攝）

記者李姿慧／台北報導

為洗刷行人地獄汙名，6月30日起不讓行人將加重罰6千元，且要強制上道安講習課程，昨(21日)晚警政署表示，30日起只要斑馬線上有行人，不論遠近，駕駛都要停讓。不過交通部長王國材昨夜緊急與內政部長林右昌聯繫，確定將暫緩實施，朝向「行人已在斑馬線近端或過中心線需停讓」研議，下周定案。

中央社昨夜報導，警政署透露「路口不停讓」取締新措施，只要行人綠燈穿越斑馬線時，不論距離遠近都要讓行，預計6月30日施行。

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據警方研議，新制路口不停讓行人取締原則，針對「有劃設行穿線的交岔路口」部分，若行人尚未進入斑馬線範圍內，但汽、機車行近斑馬線時，行人站立於路邊且距斑馬線邊緣1公尺範圍內，且欲穿越馬路時，駕駛人就應依規定暫停、讓行人先行通過；若駕駛人未立即暫停讓行人先過，汽車前懸（即車頭）或機車前輪再進入斑馬線範圍內，就應舉發。

▲台北市大安警方執行「擴大取締路口不停讓行人」與「行人高發事故路口精緻執法」專案工作。（圖／台北市警局）

不過交通部長王國材今(22日)晨表示，有關「不論行人遠近駕駛須停讓」規定，係警政署與交通部討論執法依據方案之一，但是因為太過嚴格，雖保護行人，但是影響車流順暢甚鉅，經與警政署討論暫緩實施。後續會就另一方案「行人已在近端駕駛須停讓」進行討論，研擬保護行人執法依據。

王國材說，該案為警政署提出的建議，任何行人只要進入人行道範圍，汽機車就要停讓，但考量部分大型路口斑馬線相當長，若還在另一側遠端就要停車可能會造成交通壅塞，他昨晚與內政部長林右昌、警政署長黃明昭溝通討論後，確定該方案將暫緩實施，朝向行人進入斑馬線近端3公尺或進入斑馬線中心線就要停讓方向來討論，細節仍待下周討論研議後定案。