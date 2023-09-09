陳時中只是嘴巴挺？　郭正亮：高嘉瑜連任得靠民眾黨

▲陳時中、高嘉瑜。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市第四選區（內湖南港）立委選戰，民進黨由立委高嘉瑜爭取連任，對上同屬泛綠陣營的台灣基進立委參選人吳欣岱。面對泛綠分裂挑戰，前立委郭正亮認為，台北市競總主委陳時中只是嘴巴上挺高嘉瑜，除非與前內政部整徐國勇、民進黨主席賴清德三人一起力挺高，否則綠營支持者難以歸隊，而高嘉瑜連任的機會在於民眾黨的票。

郭正亮日前在節目《綠也掀桌》中指出，陳時中挺高嘉瑜只是嘴巴上力挺，如果是真正挺她，就要公開呼籲吳欣岱不要出來選，因為這樣會讓民進黨掉一席。主持人問，那陳時中說「與吳欣岱還有很多合作機會」，是在講不分區嗎？郭正亮回應，「不可能！民進黨今年不分區說不定只有12席，吳欣岱怎麼可能分得到？其他人怎麼辦？」

主持人追問，那陳時中嘴巴挺，能夠號召綠營多少力量支持高嘉瑜？郭正亮斷言，沒有用，只要吳欣岱不退選就回不去，但現在看來吳欣岱不會退選，而且非選到底不可，除非前內政部長徐國勇、陳時中、民進黨主席賴清德三個人都支持高嘉瑜，不然吳欣岱不會退選，但要徐國勇回頭挺高嘉瑜是不可能的事。

「支持吳欣岱最主要的力量就是徐國勇，也就是民進黨北市前議員王孝維的票，高嘉瑜的機會則在於民眾黨的票。」郭正亮分析，吳欣岱目前在港湖約有2萬票，一定致命的，因為上次香港反送中情勢下，高嘉瑜贏不到1萬票，只贏7000多票；而國民黨港湖立委參選人李彥秀是很強的，現在民調衝到44%，說不定得票率能直接過半。