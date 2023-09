蘋果iPhone 15最新模型機曝光　五款柔和新色亮相

▲iPhone 15模型機曝光。(圖/推特)

記者陳俐穎/綜合報導

iPhone 15 即將登場,現在也出現越來越多相關爆料訊息,爆料客 Jon Rettinger 在 X(推特)上分享一段影片,展示 iPhone 15 模型機,具有所有五種傳聞顏色:藍色、黑色、黃色、粉色和白色。

從影片看來,與蘋果過去使用的一些顏色不同,這些顏色飽和度較低。例如,藍色很容易被誤認為是白色。黃色明顯比春季推出的 iPhone 14 使用的顏色更柔和,而粉色看起來與粉色 iPhone 13 相似。

外媒 9to5mac 表示,對於喜歡使用「裸機」不裝保護殼的消費者來說,新款 iPhone 的顏色因為辨識度較低,可能這些顏色都不太讓人感興趣。雖然目前覺得新色平平無奇,但 iPhone 15 將有許多新功能更新,例如動態島、USB-C 接口和 4800 萬像素主鏡頭。預計將提供 6.1 吋和 6.7 吋版本。

Time for the iPhone 15 to get some love. I like the muted blue. You? pic.twitter.com/7MhN1jGXHT