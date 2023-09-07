蘋果iPhone 15最新模型機曝光　五款柔和新色亮相

▲iPhone 15模型機曝光。（圖／推特）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15 即將登場，現在也出現越來越多相關爆料訊息，爆料客 Jon Rettinger 在 X（推特）上分享一段影片，展示 iPhone 15 模型機，具有所有五種傳聞顏色：藍色、黑色、黃色、粉色和白色。

從影片看來，與蘋果過去使用的一些顏色不同，這些顏色飽和度較低。例如，藍色很容易被誤認為是白色。黃色明顯比春季推出的 iPhone 14 使用的顏色更柔和，而粉色看起來與粉色 iPhone 13 相似。

外媒 9to5mac 表示，對於喜歡使用「裸機」不裝保護殼的消費者來說，新款 iPhone 的顏色因為辨識度較低，可能這些顏色都不太讓人感興趣。雖然目前覺得新色平平無奇，但 iPhone 15 將有許多新功能更新，例如動態島、USB-C 接口和 4800 萬像素主鏡頭。預計將提供 6.1 吋和 6.7 吋版本。