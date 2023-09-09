彰化落雷擊中變電箱！天空全白直劈畫面曝　1218戶停電2hrs

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化永靖鄉的中山路跟九分路口，昨（9）日下午因大雨出現雷擊，造成周邊1218戶停電，而落雷劈中變電箱的瞬間影片也曝光。

▲彰化打雷造成變電箱毀損。（圖／記者唐詠絮翻攝）

昨下午在中山路跟九分路口，連續落雷打到兩個變電箱，讓天空瞬間變成亮白色，也造成周邊1218戶停電及1個號誌燈停擺，慶幸的是無人員受傷，台電隨即派人搶修電線桿上面的懸垂礙子，下午4點08分停電，晚上6點20分搶修結束復電。

▲台電隨即派人搶修電線桿上面的懸垂礙子。（圖／記者唐詠絮翻攝）