航空公司推「無兒童機艙」！未滿16歲禁入　1500元換耳根清靜

▲許多乘客搭機時最怕遇到嬰兒或小孩。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

搭機遇到吵鬧的嬰兒或小孩是許多人在旅遊時最害怕遇到的情況，土耳其廉價航空「克雷頓航空」就推出了「無兒童艙」，航空公司會使用堅固隔板與窗簾將該機艙與一般艙等隔開，讓旅客可以享受安靜又舒適的飛行旅程，目前相關升等價位也公開，引發熱議。

根據《太陽報》報導，克雷頓航空（Corendon）是歐洲第一間提供相關服務的航空公司，其創辦人烏斯魯（Atilay Uslu）表示，成立「無兒童區域（the child-free zone）」的宗旨是為在飛行中尋求寧靜的旅客所提出的專屬服務。

他強調，很多旅客不喜歡在飛行過程中被嬰兒打擾，而這項新服務除了能提供這些顧客舒服的旅程外，也能讓帶著孩子旅遊的父母不再需要擔心小孩發出聲音會打擾到其他乘客。

▲土耳其一間航空公司推出「無兒童機艙」。（示意圖／CFP）



克雷頓航空的這項服務是在機艙前方設立專區，用牆壁或窗簾隔開，其他乘客則會被安排在飛機後方。只要是年滿17歲的乘客都可以加價搭乘，預計11月率先在阿姆斯特丹與加勒比海拉索島之間的航線試營運。

無兒童機艙共有93個座位，升等價格為單程45歐元（約新台幣1546元），如果需要額外的腿部空間，也可以另外支付100歐元（約新台幣3435元）。

另一方面，全亞洲航空公司（AirAsia X）也在長途航班設有安靜區（Quiet Zone），僅供12歲以上乘客搭乘。而酷航也有提供類似服務。