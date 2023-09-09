台灣草食男變多了？他嘆「都不主動追女生」...網曝1關鍵

▲為什麼男生現在都不主動追女生？許多人給出解答。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

世界很大，能夠遇到符合期待的愛情卻不容易。一名男網友表示，他對戀愛抱著隨緣的態度，寧可多花時間投資自己，結果發現身邊很多男性也都不太主動追求異性，不禁疑惑，「為什麼男生現在都不主動追女生？」對此，其他網友指出，當今社會並非一定男追女，也有透過正常互動相互吸引而來的感情。

原PO在Dcard發文表示，「現在的男生對比起以前真的懶散很多，很多人已經不想再去追女生。」他以個人觀察為例，發現身邊的朋友大多呈半放棄狀態，每天關注興趣多於追求異性，不禁好奇，「為什麼男生現在都不主動追女生？」

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反觀自身，原PO也說，「每次都花很多時間心機金錢在女生身上，可是最後都是失敗收場，不如將這些時間增值在自己身上。」因此他對戀愛的態度逐漸看開，但仍好奇，「有沒有人有同感？是很想追女生還是打算自己一個就好了？」

▲貼文引來網友熱議。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出引發熱議，網友相繼指出「我覺得男女都疲乏了，我現在寧願整天關在房間都不想出門」、「因為現在，男生懂了要保護好自己」、「你如果花3年追一個女生，你們不一定會在一起，但你若花3年在自己的興趣或工作上，你至少會在心靈或戶頭會有一定的回報，那為何要委屈自己」、「因為當你開始追了，就會被說是舔狗」、「正在等待男生主動」、「現在追女生成本太高了」。

也有網友認為「其實時代早就變了，談戀愛、成家立業本來就不是人生必需品，至於找對象方面，也越來越多是女生主動追求，而不是多數只有男生主動」、「我是女生都覺得大多數女生真的蠻難搞」、「女生哪是用追的，是用吸引的」、「因為很多男生都看清好的感情不是追來的，而是正常互動相互吸引來的」、「還是那句老話，小孩子的感情才談怎麼追，成年人的感情談吸引」。

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