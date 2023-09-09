　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣草食男變多了？他嘆「都不主動追女生」...網曝1關鍵

為什麼男生現在都不主動追女生？許多人給出解答。（示意圖／Pixabay）

▲為什麼男生現在都不主動追女生？許多人給出解答。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

世界很大，能夠遇到符合期待的愛情卻不容易。一名男網友表示，他對戀愛抱著隨緣的態度，寧可多花時間投資自己，結果發現身邊很多男性也都不太主動追求異性，不禁疑惑，「為什麼男生現在都不主動追女生？」對此，其他網友指出，當今社會並非一定男追女，也有透過正常互動相互吸引而來的感情。

原PO在Dcard發文表示，「現在的男生對比起以前真的懶散很多，很多人已經不想再去追女生。」他以個人觀察為例，發現身邊的朋友大多呈半放棄狀態，每天關注興趣多於追求異性，不禁好奇，「為什麼男生現在都不主動追女生？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

反觀自身，原PO也說，「每次都花很多時間心機金錢在女生身上，可是最後都是失敗收場，不如將這些時間增值在自己身上。」因此他對戀愛的態度逐漸看開，但仍好奇，「有沒有人有同感？是很想追女生還是打算自己一個就好了？」

貼文一出，引來其他網友熱議。（圖／翻攝自Dcard）

▲貼文引來網友熱議。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出引發熱議，網友相繼指出「我覺得男女都疲乏了，我現在寧願整天關在房間都不想出門」、「因為現在，男生懂了要保護好自己」、「你如果花3年追一個女生，你們不一定會在一起，但你若花3年在自己的興趣或工作上，你至少會在心靈或戶頭會有一定的回報，那為何要委屈自己」、「因為當你開始追了，就會被說是舔狗」、「正在等待男生主動」、「現在追女生成本太高了」。

也有網友認為「其實時代早就變了，談戀愛、成家立業本來就不是人生必需品，至於找對象方面，也越來越多是女生主動追求，而不是多數只有男生主動」、「我是女生都覺得大多數女生真的蠻難搞」、「女生哪是用追的，是用吸引的」、「因為很多男生都看清好的感情不是追來的，而是正常互動相互吸引來的」、「還是那句老話，小孩子的感情才談怎麼追，成年人的感情談吸引」。

【ETStar開課了】
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想增肌減脂、培養社交手腕、增加職場競爭力
9種課程．限時大優惠（進入學習平台）
步驟1：點選課程「立即結帳」
步驟2：輸入折扣碼「elco0722」，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

延伸閱讀
海底撈員工指「到職8天被扣8萬元多元」　網見扣款事由反挺店家
疑建案施工釀禍！大直民宅傾斜「狂震發巨響」　住戶驚：玻璃、磁磚一直掉！
印度食人僧「拔頭骨避邪」　生吃屍肉喊：有益精神抗衰老

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／國家警報響了！　大雷雨強襲2地
元元「只有穿丁字褲」！　養眼畫面羞曝
受害者冷問：打我打最兇，對吧？　《黑暗》女星認罪
專家示警：台北「這區」地質也軟爛要當心
快訊／維修員觸電「掛8m高塔上」　傷重死亡
赴日必買「1保健食品」！　他不解：長輩第一天就衝
快訊／高雄大雨！4人摔進排水溝　1男被沖700m遠

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

道明僑校下周一恢復上課　裝設傾度盤每天即時監測

快訊／國家警報響了！大雷雨強襲2地　警戒暴雨2小時

台灣草食男變多了？他嘆「都不主動追女生」...網曝1關鍵

連日雨彈狂炸！台中大坑6號步道邊坡崩塌　風管所緊急封閉部分路段

老公性慾強「愛愛偷拔套」！她吃避孕藥8年　檢查出1病：生3個了

雲林海線大徵才！企業55K徵財務主管　共釋出700+職缺

全教產批國際生留台「壓縮就業機會」　教部：少子化狀況嚴峻

台南知名品牌參展台南品味週　帶動台南高鐵商圈人潮

快訊／雨彈來襲！9縣市大雨特報　警戒區域曝

赴日必買「1保健食品」！　他不解：長輩第一天就急衝藥妝店

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

貓趴窗看鳥？他靠近嚇壞　「巨鷹」站陽台歪頭對望

李多慧遇蟑螂起飛突襲！　應援中表情驚恐嚇壞逃走

道明僑校下周一恢復上課　裝設傾度盤每天即時監測

快訊／國家警報響了！大雷雨強襲2地　警戒暴雨2小時

台灣草食男變多了？他嘆「都不主動追女生」...網曝1關鍵

連日雨彈狂炸！台中大坑6號步道邊坡崩塌　風管所緊急封閉部分路段

老公性慾強「愛愛偷拔套」！她吃避孕藥8年　檢查出1病：生3個了

雲林海線大徵才！企業55K徵財務主管　共釋出700+職缺

全教產批國際生留台「壓縮就業機會」　教部：少子化狀況嚴峻

台南知名品牌參展台南品味週　帶動台南高鐵商圈人潮

快訊／雨彈來襲！9縣市大雨特報　警戒區域曝

赴日必買「1保健食品」！　他不解：長輩第一天就急衝藥妝店

想要更省電？定期洗濾網　冷氣年省10％用電

道明僑校下周一恢復上課　裝設傾度盤每天即時監測

柔道教練狂摔數十次！「袈裟」壓制害死7歲童　法官判他要賠這金額

快訊／國家警報響了！大雷雨強襲2地　警戒暴雨2小時

台灣明年不管誰勝選？　 宋楚瑜籲：穩重且務實的處理兩岸關係

蘇有朋現身台實境節目！　爆「女子宿舍」初體驗

統神現身PCS決賽！高舉「拍照50元」粉絲猛掏錢　白髮老粉暴動

林采緹出國玩「胸部被要求遮起來」！現場照曝光：也不能穿短褲

血痕長2km！日男深夜離奇「連遭3車追撞」慘死　2駕駛全肇逃

台灣草食男變多了？他嘆「都不主動追女生」...網曝1關鍵

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

生活熱門新聞

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

辣妹老闆娘發麵包遭質疑想紅　店家回應了

夫妻月入11.5萬不夠用！他嘆：以為贏過很多人

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

快訊／雨彈來襲！9縣市大雨特報

即／強烈雨帶夜襲台南！市區慎防淹水

基本工資連8漲！793萬人每月健保多繳17塊

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

12星座「最新一周運勢」曝光！天蠍遇貴人

螯龍蝦堡輸了！台人最愛「麥當勞漢堡」曝光

技能再+1！越南客求換發票　超商店員「流利對答」

更多熱門

相關新聞

每天河邊「鋼筋磨針」不放棄！　他磨了2268天

每天河邊「鋼筋磨針」不放棄！　他磨了2268天

鐵杵真能磨成繡花針？陝西一名短影片創作者想將鋼筋磨成針，於是每天堅持到河邊打卡，已經堅持了2268天，石頭上更被刮出了很深的坑。據悉，那根鋼筋還是大陸90%土木建築會使用到的HRB400螺紋鋼，地震都很難震斷，而他卻已將頂端逐漸磨尖，讓許多網友驚嘆連連。

新竹縣工務處長等4人全收押　「藏錢筆記本」曝光

新竹縣工務處長等4人全收押　「藏錢筆記本」曝光

7歲愛滋男童成孤兒　最大願望：上學

7歲愛滋男童成孤兒　最大願望：上學

媽媽6000萬房留給大兒子　遭拒絕繼承

媽媽6000萬房留給大兒子　遭拒絕繼承

大直受災戶：我的貓還在樓上

大直受災戶：我的貓還在樓上

關鍵字：

Dcard追女生周刊王

讀者迴響

熱門新聞

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

運動網紅爆「其實是飯局伴遊妹」

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

壞消息！建案基地塌「已購客無法退貨」　建商最高還可沒收15%

辣妹老闆娘發麵包遭質疑想紅　店家回應了

快訊／周杰倫驚傳開唱受傷　嘔吐摔倒

即／高嘉瑜爆「基泰碧湖」旁也出現傾斜　現場照曝

大直街42年老公寓「住9個月倒了」　網：房貸繼續繳

包小柏女兒骨灰隨身帶

基泰大直搞垮公寓！網紅崴爺認買了退休宅

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

更多

最夯影音

更多
大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響
大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面