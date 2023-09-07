媽被女婿「拐去汽旅309」嗆沒錢又醜　網狂求照片！桃園人妻回應了

▲媽媽偷情還硬掰，是與同事約309號房「吃宵夜」。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

桃園一名人妻痛訴，小三竟是自己的51歲親媽，接著爆料30多頁對話截圖，而原PO母女倆攤牌對話中，媽媽硬嘴稱被設計，「他帥嗎？有錢嗎？有什麼能力讓我去拐他？」甚至瞎掰去汽旅309號房，是與同事吃宵夜，氣得原PO怒嗆「妳吃的宵夜是我老公褲襠的鳥？」引來網友敲碗想看本尊照片，而原PO也回應了。

一名女網友在臉書《爆料公社》崩潰爆料表示，「一次被外遇就兩個家沒了，我老公和我親媽搞上了」，閉上眼睛更是惡夢，「我開的車，我老公和我媽調情過；打開房間門，我老公跟我媽調情過」、「搞亂了我的家！害我不能入睡」。

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超過30頁的對話截圖中，原PO母女倆的嗆辣對決更是精彩，偷情的媽媽頻頻喊話被設計，「是他騙我的」、「我自己也傻了，被他騙...他剛傳訊息給我，怪我跟妳坦白」，接著強調沒有要與女婿在一起，同時原PO要求媽媽與爸爸簽字離婚。

然而媽媽猶如跳針般，表示自從上次汽旅發生關係後，就沒再見過女婿，「我忙我的工作，有做到不再傷害妳」，一番話讓原PO氣得回嗆「笑死人，傷害還有分程度的？」

至於兩人到汽旅偷情部分，媽媽還理直氣壯硬拗「是他拐我的」、「他帥嗎？有錢嗎？有什麼能力讓我去拐他？」「是他先對我動手動腳的」。原PO再度回擊，「妳褲子會掉下來，309會自己開好房？」殊不知媽媽荒謬解釋，「309原本我就找同事去的，等他們下班，約好在那的」，原PO也火大質疑「當著同事面（前）打砲？做小三上癮？」

結果媽媽依舊繼續瞎掰，「我跟我同事約吃宵夜有問題？」原PO回，「妳吃的宵夜是我老公褲襠的鳥？」隨後媽媽直指被原PO夫妻倆給設計，更回嗆「確實抓姦在床嗎？」甚至開始情緒勒索「沒有你們，我這輩子不會這麼累」、「沒有你們，我早好過了，拖累我一輩子」，而原PO反酸「我老公長得醜，還要設計妳？」

上述刷新三觀的的對話曝光，引發網友喊扯之餘，也非常好奇喊話，「看起來妳沒放上妳老公對話是錯的，我想看看妳老公長得多醜」、「跪求媽媽跟妳的正面照」、「不公開這對X男女的照片，讓大家欣賞一下嗎」、「好想看這兩位到底長怎樣」、「我好奇妳媽長啥樣」、「到底媽媽有多美、年輕，我想看媽媽的照片」、「老公是幾歲了？老母又是幾歲了」。結果原PO也在留言回應，男的27歲、女的51歲，「沒照片阿！」

▼網友敲碗媽媽與老公照片，原PO回應了。（圖／翻攝爆料公社）

