崑大視傳系畢製成果亮眼　青春設計節金點新秀榜上有名

▲崑山科技大學視覺傳達設計系112級畢業製作，以「疊」為展覽主題，藉由生活經驗堆疊為概念去延伸設計，具有影響力的作品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學視覺傳達設計系112級畢業製作，以「疊」為展覽主題，藉由生活經驗堆疊為概念去延伸設計，由生活大小事開始發現問題、解決問題，進而設計出具有影響力的作品，透過作品與社會互動並找到共鳴，產出作品包括「疊ACCUMULATE」、「台味俱全」、「紅線」及「Oh! is Recycle」等，皆獲得國內外設計大賽肯定。

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崑大視傳系111學年度畢業生籌備製作一年的畢業作品，積極參與國內外大項重要競賽獲得肯定，2023校外展參加青春設計節入圍創意設計競賽8件作品。其中，整體形象視覺設計「疊ACCUMULATE」由侯奕安、江婉妤、林昱旻、彭筱文、葉倩妤、劉昂鑫、謝青照共同創作，以「平凡的故事，是開啟生活與設計的契機」為理念，將生活中發生的種種事物融入他們的設計中，該作陸續拿下2023青春設計節「創意設計競賽的策展實踐與展示設計類-評審團獎」、「2023金點新秀設計獎-傳達設計類」等重要獎項。

此外，「臺味俱全」由羅生旻、鄭倬、廖展頡、柯庭筠、李沁慈、劉佳儀創作，團隊將臺菜文化與辦桌文化以插畫形式表現，以書冊、萬年曆以及包裝禮盒等形式，由過去臺灣傳統文化意象結合新穎的視覺設計，展現鑑古創新的方式帶給人們視覺上的衝擊，突破人們對辦桌文化的傳統印象，順利從24間學校、136組作品中脫穎而出，拿下「2023青春設計節視覺傳達設計類–評審團獎」之殊榮，更進一步入圍2023德國紅點設計品牌與傳播設計大獎。

以人權議題為主題的動畫「紅線」由江為宜、蕭文晴、紀唐星、丁貞崴、邱姿青等人創作，該作講述著操偶師與木偶的連結、人偶的生命與反抗，用舞蹈引述人在社會環境中如何循序漸進掙脫束縛後打破原有框架，藉著劇情與肢體動作的推進，結合不同實驗性質複合媒材的動畫來帶給人們不同的思考方向與反思。在創作與比賽過程中，團隊嘗試了各式不同的媒材介質，思索如何在比賽中創造出具有特點讓人印象深刻的動畫，最終在2023青春設計節中榮獲「數位多媒體與遊戲設計組—創意數位影片組」優選獎。



探討海洋漂流物中不可分解性塑料殘留於人類食物中之環保議題的「oh! Is recycle」由吳亭儀、陳卉軒、鄭凱丰、王珮均、邱怡鳳共同創作，其作品模擬建構一家生技公司，研究能代替人類食物的科技食品，從撿拾的海廢中提煉有機物製成「(Re)cycle Meal」，重現了曾經的飲食方式也帶來新的視、味覺饗宴，讓人們50年後有一個新的飲食選擇，作品帶給大眾新穎且深刻的方式感受環保議題的深遠，發人深省，該作更順利入圍2023德國紅點設計品牌與傳播設計獎。

崑大創媒學院院長兼視傳系主任邱國峻教授表示，本屆所有優秀的作品代表了學生們在視覺傳達設計領域的卓越表現，他們的作品充滿著創意和深度，能夠引起觀眾的共鳴和思考，學生透過在生活中不斷的探究設計，獨立思考並縝密分析，拋出疑問、提出假設，透過彼此的交流對話，自我的訓練思維不斷流動，而層層疊起的足跡、平凡的故事，以此開啟生活與設計的契機。