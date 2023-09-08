香港政府：淹水與深圳排洪無關　24小時降雨量破600毫米

記者蔡紹堅／綜合報導

香港暴雨成災，傳出廣東深圳未通知就洩洪，導致香港淹水情況加劇。對此，香港署理渠務署署長徐仕基表示，7日晚間有收到警務處通知，深圳水庫會在凌晨洩洪，但深圳河水位並無因此而氾濫，所以香港的淹水災情與深圳洩洪無關。

▲香港暴雨成災。（圖／路透社）



根據香港電台報導，香港政府8日下午召開聯合記者會，署理天文台台長李立信提到，受到與熱帶氣旋海葵相關的低壓槽影響，7日起廣東沿岸的天氣持續不穩定，全晚不停有雨區經過香港，入夜後大雨初時較集中於新界北部，天文台先後發出局部地區的大雨提示、相應暴雨警告等。

李立信指出，與追蹤熱帶氣旋相比，暴雨有很大的隨機性，變化迅速，與預警打風不同，暴雨預警是全球氣象機構面對的重大挑戰。

李立信說，天文台總部在今次暴雨曾錄得1小時158.1毫米雨量，是自1884年開台以來最高紀錄，過去24小時天文台總部的雨量也超過600毫米，約為全年平均總雨量的四分之一。

署理渠務署署長徐仕基表示，7日晚間收到警務處通知，深圳水庫會於凌晨洩洪，但深圳河水位並無因為洩洪而氾濫，因此香港地區淹水災情與深圳洩洪無關。

徐仕基說，新界北包括沙頭角等出現淹水，主要基於特大暴雨，在暴雨期間，多區一度錄得400至500毫米雨量，在荃灣及大潭更錄得600毫米雨量。

徐仕基還說，發出新界北部特別淹水報告後，署方已派出緊急應變部隊處理，包括清理淤塞渠道；應變隊伍已由72隊增至114隊，總人數約有555人。

徐仕基並強調，截至今日正午，已確認約 60宗淹水報告，約40宗已紓緩，餘下10多宗仍在處理，「主要原因是降雨強度大大超越有關位置的洩洪能力，持續大雨下，雨水未能及時排走。」