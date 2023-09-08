象印STAN.新品「烘烤微波爐」　燒烤與酥脆一鍵還原

▲象印推出的重磅新品「烘烤微波爐」，透過獨家加熱技術，即使是酥脆或燒烤類的食材，也不用再擔心口感變得不好，一鍵還原像是剛出爐般的美味。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者蒲世芸／採訪報導

微波爐是繁忙生活中許多人不可或缺的烹調加熱神隊友，但不少消費者們都曾遇過微波受熱不均，或炸物加熱後不再酥脆等困擾，現在這些問題通通有解。台灣象印總經理大住洋提到，「根據日本象印調查結果，有70%受訪者表示，其實很少使用燒烤功能，因為燒烤功能常常會溫度不均，所以不太好吃；因此即使買了多功能微波爐，但日常還是只以微波加熱居多。而象印希望開發出真正『大家都可以使用的微波爐』。」

▲台灣象印總經理大住洋。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

因此一直秉持著「為完美生活型態不停創造」為品牌精神的象印STAN.，今年推出重量級明星新品「烘烤微波爐」，承製STAN.系列黑色質感外型，及日系簡約美學設計感，加上象印獨家加熱技術的三大功能，完美解決以往微波加熱痛點。台灣象印總經理大住洋說，「這台『烘烤微波爐』是我們這次推出的新商品，擁有台灣業界首創的3大功能。第一個功能是『全方位加熱空中微波』，使用專用的多功能調理盆，可以讓食物固定在一個位置能夠完全懸浮，這樣一來就能從各角度進行全方位加熱，讓食材更加入味。第二個功能是『微波燒烤至食物核心』，透過微波功能，先將食物快速加熱到中心位置，自動切換為燒烤功能，再將表面烤至上色，將本來需要花費長時間烹調的漢堡排、焗烤、雞翅等，都可在不需費時的情況下迅速完成。最後是『酥脆微波』功能，透過燒烤和微波功能之間自動切換，可以重新加熱炸雞和天婦羅等油炸食品，完整呈現就像現炸般美味，外層酥脆且內部溫熱。」

▲延續STAN.系列黑色質感外型，以及日系簡約美學設計，不僅能品嚐好料理，也為居家空間增添幸福美感。

▲象印重量級明星新品「烘烤微波爐」，獨家加熱技術業界首創「全方位加熱空中微波」、「至食物核心微波燒烤」、「炸物酥脆微波」三大功能，解決以往微波加熱烹調痛點。

日本去年上市後，就受到熱烈回響。除了三大功能吸引消費者目光；功能設計上，雙旋鈕直覺操作也更容易輕鬆上手。台灣象印總經理大住洋說，「日本在去年9月發售烘烤微波爐後大受歡迎，一年大概賣出8萬台，如果以這台26公升容量來看，象印佔比達27%。希望在台灣能以30%為目標，進入微波爐市場。」省時、簡單、美味，一機就能輕鬆完成，不僅能為餐桌日常增添樂趣，也為生活增加幸福美感。