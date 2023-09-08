　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

象印STAN.新品「烘烤微波爐」　燒烤與酥脆一鍵還原

▲象印推出的重磅新品「烘烤微波爐」，透過獨家加熱技術，即使是酥脆或燒烤類的食材，也不用再擔心口感變得不好，一鍵還原像是剛出爐般的美味。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者蒲世芸／採訪報導

微波爐是繁忙生活中許多人不可或缺的烹調加熱神隊友，但不少消費者們都曾遇過微波受熱不均，或炸物加熱後不再酥脆等困擾，現在這些問題通通有解。台灣象印總經理大住洋提到，「根據日本象印調查結果，有70%受訪者表示，其實很少使用燒烤功能，因為燒烤功能常常會溫度不均，所以不太好吃；因此即使買了多功能微波爐，但日常還是只以微波加熱居多。而象印希望開發出真正『大家都可以使用的微波爐』。」

▲▼象印STAN.新品「烘烤微波爐」　燒烤與酥脆一鍵還原。（圖／記者吳杰澄攝）

▲台灣象印總經理大住洋。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

因此一直秉持著「為完美生活型態不停創造」為品牌精神的象印STAN.，今年推出重量級明星新品「烘烤微波爐」，承製STAN.系列黑色質感外型，及日系簡約美學設計感，加上象印獨家加熱技術的三大功能，完美解決以往微波加熱痛點。台灣象印總經理大住洋說，「這台『烘烤微波爐』是我們這次推出的新商品，擁有台灣業界首創的3大功能。第一個功能是『全方位加熱空中微波』，使用專用的多功能調理盆，可以讓食物固定在一個位置能夠完全懸浮，這樣一來就能從各角度進行全方位加熱，讓食材更加入味。第二個功能是『微波燒烤至食物核心』，透過微波功能，先將食物快速加熱到中心位置，自動切換為燒烤功能，再將表面烤至上色，將本來需要花費長時間烹調的漢堡排、焗烤、雞翅等，都可在不需費時的情況下迅速完成。最後是『酥脆微波』功能，透過燒烤和微波功能之間自動切換，可以重新加熱炸雞和天婦羅等油炸食品，完整呈現就像現炸般美味，外層酥脆且內部溫熱。」

▲▼象印STAN.新品「烘烤微波爐」　燒烤與酥脆一鍵還原 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲延續STAN.系列黑色質感外型，以及日系簡約美學設計，不僅能品嚐好料理，也為居家空間增添幸福美感。

▲▼象印STAN.新品「烘烤微波爐」　燒烤與酥脆一鍵還原 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲象印重量級明星新品「烘烤微波爐」，獨家加熱技術業界首創「全方位加熱空中微波」、「至食物核心微波燒烤」、「炸物酥脆微波」三大功能，解決以往微波加熱烹調痛點。

日本去年上市後，就受到熱烈回響。除了三大功能吸引消費者目光；功能設計上，雙旋鈕直覺操作也更容易輕鬆上手。台灣象印總經理大住洋說，「日本在去年9月發售烘烤微波爐後大受歡迎，一年大概賣出8萬台，如果以這台26公升容量來看，象印佔比達27%。希望在台灣能以30%為目標，進入微波爐市場。」省時、簡單、美味，一機就能輕鬆完成，不僅能為餐桌日常增添樂趣，也為生活增加幸福美感。

ET快訊
首例！毒駕撞死2人國民法官「只判12年」　被害家屬將上訴
基本工資連8漲！793萬人健保費跟著漲「每月多繳17塊」
快訊／5建案勒令停工　基泰3度發聲了
大直42年公寓「住9個月倒了」　成交價曝光！網嘆：房貸繼續繳
大直周圍建築恐「接連遭殃」　當地居民：很害怕
獨／大直「1F變B1」最新畫面曝！整排公寓塌陷　鐵窗、圍籬全
基泰才毀民宅　竟請住戶簽「合作興建意向書」
U18／中華戰荷蘭搶冠軍戰門票　先發打線出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

用科技拉近距離！中秋節數位團聚新體驗　三星多元化產品一次滿足

華為再出招！新機不止1款　Mate60 Pro+、Mate X5接連上架

象印STAN.新品「烘烤微波爐」　燒烤與酥脆一鍵還原

iPhone 15 Pro Max獨佔潛望式鏡頭　TrendForce：估加價100美元

在外操作金融APP最怕個資外洩！行動資安風險四大重點一看就懂

發表會倒數計時！蘋果iPhone 14率先降價4500元

大摩估iPhone 15 Pro Max調漲150美元　但不影響整體銷量

GoPro新機HERO12電量再升級　5.3K HDR影片隨手錄

高通聯手華碩推「無線關愛」計畫　手機結合醫療設備強化照護鍊

iPhone 15 要來了！外媒分析「預購時間曝光」

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

台南透天厝綠房子外衣半脫　海葵威力太強直接禿頭了

用科技拉近距離！中秋節數位團聚新體驗　三星多元化產品一次滿足

華為再出招！新機不止1款　Mate60 Pro+、Mate X5接連上架

象印STAN.新品「烘烤微波爐」　燒烤與酥脆一鍵還原

iPhone 15 Pro Max獨佔潛望式鏡頭　TrendForce：估加價100美元

在外操作金融APP最怕個資外洩！行動資安風險四大重點一看就懂

發表會倒數計時！蘋果iPhone 14率先降價4500元

大摩估iPhone 15 Pro Max調漲150美元　但不影響整體銷量

GoPro新機HERO12電量再升級　5.3K HDR影片隨手錄

高通聯手華碩推「無線關愛」計畫　手機結合醫療設備強化照護鍊

iPhone 15 要來了！外媒分析「預購時間曝光」

開車堵門、挖瓦斯管線　她爆基泰派黑衣人逼都更：北市府長期包庇！

獨／揭密高虹安豪宅主人！去年底就買下　隔壁樣品屋才是建商的

納豆想贏出奇招！突喊「我中風」對手秒手軟

《玩很大》兩地開播！吳宗憲KID與大馬藝人對戰

婦人胸悶2年！X光一照：肺變馬賽克　鄰居養1動物「長期吸排泄物」

雲林根除C肝計劃達成180%　地方診所參與度為全國最高

智冠旗下藍新與中信融資合作　Q4推金融分期付款服務

保育類糙齒海豚八里擱淺！　救難協會自製「救援板」急送救傷站

吳東融下二軍仍持續隨隊　葉總談考量主因

美式賣場衛生紙特價搶翻天　網友：還有另一款隱藏甜品偷降價

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

3C家電熱門新聞

發表會倒數計時！蘋果iPhone 14率先降價4500元

台AI工具《創智寫手》更直覺好用

8月手機降價榜單出爐！安卓新機剛上市就降5200元

iPhone 15 要來了！預購時間曝光

GoPro新機HERO12電量再升級

高通聯手華碩推「無線關愛」計畫

蘋果iPhone 15最新模型機曝光　五款柔和新色亮相

iPhone 15將登場！蘋果官網搶先上新「粉紅耳機」

快訊／墨子科技：25間維修中心　暫停行動電源「健檢」

大摩估iPhone 15 Pro Max調漲150美元　但不影響整體銷量

iPhone 15 Pro Max獨佔潛望式鏡頭　TrendForce：估加價100美元

分析師郭明錤：iPhone SE4估搭載蘋果自研5G晶片

潛望式鏡頭登場！iPhone 15四機型鏡頭升級大盤點

蘋果Siri更聰明！一個口令就能執行「複雜任務」

更多熱門

相關新聞

象印保溫杯一個才500多元！

象印保溫杯一個才500多元！

多喝水對身體有好處，隨時隨地補充水分相當必要，保溫杯也因此成為許多人的日常必備，隨身攜帶除了能補充水分，裝入咖啡、茶等飲品也方便且環保，「Her森森」推出「象印不銹鋼保溫杯組」，包括360ml、480ml各一只，可依不同需求攜帶，或是放在家中、辦公室，絕對實用，原價3060元、特價1088元，激殺3.5折好誘人。

4.5折！象印電子鍋8000元→3611元

4.5折！象印電子鍋8000元→3611元

象印、虎牌電子鍋下殺3290元起

象印、虎牌電子鍋下殺3290元起

象印高顏值保溫杯　優雅和風粉美

象印高顏值保溫杯　優雅和風粉美

象印「超頂級電子鍋」要價4萬

象印「超頂級電子鍋」要價4萬

關鍵字：

象印STAN烘烤微波爐

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

包小柏女兒骨灰隨身帶

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

獨／ KID《玩很大》受傷坐輪椅回國

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

女星抓包「老公床戰親媽」崩潰離婚！

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面