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象印最新「超頂級電子鍋」要價4萬元　民眾：都能買一台冰箱了

▲象印炎舞炊煮壓力IH電子鍋。（圖／象印提供）

▲象印炎舞炊煮壓力IH電子鍋。（圖／象印提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

看準後疫情時代民眾在家自煮機會大增，日本家電品牌象印今（9／1）發表一款旗下最新頂級「炎舞炊煮壓力IH電子鍋」，單價高達42,990元，也是目前市售所有電子鍋品牌最高價，有民眾聽聞這價格還開玩笑說：「都可以買一台不錯的冰箱了。」

▲象印炎舞炊煮壓力IH電子鍋。（圖／象印提供）

▲最新IH電子鍋定價高達4萬元，是目前同級最高。

其實象印在2017年，推出過南部鐵器極致羽釜的電子鍋產品，當時的售價就已經是42,990元，在當時已經創下台灣市場上最貴的IH電子鍋紀錄，通路業者指出，台灣許多人對於米飯的口感很要求，願意花上萬元購買電鍋的民眾比例可達3成，市場比想像中大。

新款炎舞炊煮壓力IH電子鍋，主打獨家技術的6組底座加熱器的「輪替式加熱IH技術」，號稱能製造出強烈對流，火力提升4倍以上，大火力的熱能平均傳給米飯，並採用鐵、鋁合金與不銹鋼製成的內鍋，搭配底部加熱器，讓產品達到高蓄熱，高發熱效果，另加入白金微粒塗層，帶出米飯甜味和胺基酸美味成分，並針對台灣市場推出限定行程「黑米」＆「藜麥」，讓健康穀物也能輕鬆煮。

▲象印炎舞炊煮壓力IH電子鍋。（圖／象印提供）

▲象印炎舞炊煮壓力IH電子鍋。（圖／象印提供）

▲主打講究的內鍋與加熱方式，讓米飯類似舞動般炊熟。

此外，另有「專屬炊煮」功能，讓家中每個人都能設定喜歡的米飯口感，另有減緩內鍋殘留氣味的「異味清理」與30小時「長效保温」，而改良式蒸氣口構造也能讓清洗更簡單。

若說到經典商品新款面世，飛利浦近期再推旗下新一代「健康氣炸鍋」，採用玫瑰金搭配白色機身，看起來更加豪華，主打採用獨特的「雙海星底盤」，維持瀝出的油溫低於發煙點，減少9成以上的油煙。提供4.5公升容量，約可足夠4人家庭使用，還可以搭配雙層架增加裝載容量，智慧旋鈕溫控40至200度，不僅可以採用「炸」料理，蒸煮也沒問題，售價8,990元。 

▲飛利浦,氣炸鍋。（圖／品牌提供）

▲飛利浦,氣炸鍋。（圖／品牌提供）

▲飛利浦最新款氣炸鍋採用新設計底盤，號稱可見少油煙達99%。（圖／飛利浦提供）

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