前科長扮捷運癡漢連摸2女被起訴　「深表痛心」調查局向受害人致歉

▲法務部調查局局本部。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局總務處前科長邱享坤去年（2022年）搭捷運時，涉嫌在車廂內對2位女乘客伸鹹豬手，被害人按車廂對講機向站務人員求助，攔下邱男送辦，但邱男做完筆錄繼續上班裝沒事，8天後才被揭發癡漢犯行，台北地檢署今（7日）起訴他涉犯2個強制猥褻罪嫌。調查局隨即聲明「深表痛心」，對被害人表達歉意，並將召開考績會從嚴懲處，絕不寬貸。

邱享坤事發後，被拔官調任高雄市調查處九職等調查專員。全案發生於去年12月29日上午9點多，邱搭捷運板南線從江子翠捷運站往台北，在抵達下一站龍山寺捷運站前的3分多鐘車程，涉先伸手向後觸碰1位28歲女乘客下半身，女方雖閃躲並以手阻擋，邱男仍不罷休，女方最後拿皮包擋住身體才擺脫邱男糾纏。

邱男接著在龍山寺站往下一站西門捷運站之間，涉對背後另1位18歲正妹伸鹹豬手，被害人遭左右人群擋住無處躲，隱忍至到站人潮下車後，趕緊逃到車廂另一側，第一位被害人目睹趨前詢問，確認彼此都遭邱男非禮，立刻按下車廂對講機向站務人員求助，捷運警察隊在台北車站攔下邱男盤問後送辦。

現年55歲邱男辯稱當時正在滑手機、絕沒碰觸2位女乘客，做完警詢筆錄後，邱男繼續上班裝沒事，今年（2023年）1月5日被媒體揭發，調查局挨了一記悶棍，緊急約詢邱男了解始末，先將他拔官調職。邱男歷任外勤處站幹部，仕途原本順遂，但擔任調查局秘書室機要事務科長要職時，出狀況被貶到總務科擔任檔案科長，不料又涉犯性醜聞。

北檢依據2位被害人指證，加上事發時捷運車廂內監視畫面佐證邱男與2位受害人互動、移位等過程，今起訴邱男涉犯2個強制猥褻罪嫌。調查局隨即聲明「深表痛心」，對受害民眾表達歉意，將召開考績會對邱男從嚴懲處、絕不寬貸，並審慎檢討、強化同仁法紀教育、端正言行，以維護自身形象。