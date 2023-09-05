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谷阿莫「被黑道玩弄的故事」遭訴下架賠償200萬！最高法院這樣說

▲▼谷阿莫仲惟鼎出庭台北地院 。（圖／記者劉昌松攝）

▲谷阿莫製作的影片遭訴請下架並賠償200萬，最高法院判決免下架及免賠 。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

網紅谷阿莫製作影片「一個經驗：被黑道玩弄的故事」影射石姓男子搶奪健身房股權，動用黑道。石男不滿，起訴要求影片下架並賠償200萬元，一二審均判石男敗訴。石男再上訴第三審，最高法院5日駁回上訴確定，仍未判准。

知名Youtuber「谷阿莫」（本名：仲惟鼎）2021年7月間上架一部影片「一個經驗：關於被黑道玩弄的故事」，是以訪談的方式，提到一名男子與人合夥開設健身房「MAX能量工坊」，疑似因為財務不清的狀況，石姓股東找了數十名黑衣人，將男子痛毆後，逼簽本票，並奪走健身房股權。

谷阿莫的影片使用的話語j如「如果有黑道強佔你公司的時候，你該怎麼辦呢？」、「如果有30個黑衣人把你按在地上打，導致你昏迷，那你多久之後可以醒來呢？」、「雖然強敵在前，大軍也仍然堅持不簽，直到他被宋哥帶著現場的黑道，打得頭破血流押回椅子上時，他才害怕的顫抖著手，輕握著筆，然後準備簽下這份將會讓他失去一切的讓渡書啊！」「宋哥開始銷毀這個輕握之夜的一切證據，然後拿走了店裡的銀行章還有存摺，這樣就能去銀行把max能量工坊的資產全部盜走！」

石姓男子認為谷阿莫的影片影射他使用黑道手段，搶奪健身房呂姓創辦人的資產，因此提出民事訴訟，要求影片下架並賠償名譽損失200萬元。一二審法院均判決石男敗訴。

其中二審高等法院認為，影片所根據內容或出於事實、或有相當理由確信為真實，再加上是談論出資多少與股權分紅的可受公評之事；再加上石男無法舉證這些影片造成他的名譽損失。因此高院維持一審判決，駁回石男訴訟。石男再上訴第三審，最高法院5日駁回上訴確定。

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