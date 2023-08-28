山道猴子有後續？　創作者點頭「會有下一個故事」：歡迎大家二創

▲「山道猴子的一生」上下兩集爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）



記者施怡妏／綜合報導

YouTube頻道「Eric Duan」創作的《山道猴子的一生》爆紅，上、下兩集點擊合計超過千萬，內容牽涉跑山、改車、貸款、劈腿、愛情及友情等，寫實內容引發廣大共鳴，不少網友敲碗後續，「Eric Duan」坦言，腦中有許多故事的雛型，「應該會有下一個短篇故事影片，反正大家愛看嘛」。

「Eric Duan」在YouTube頻道發文，上片後就出國旅行了，沒想過第二集發表後會造成全國轟動，「畢竟這種迷因片也滿邪典的，結果這兩部影片就在我出國期間大爆炸，全台激烈討論的時候我卻跑出國神隱，對於這樣射後不理的行為我也有點不好意思，哈」。

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《山道猴子的一生》是否會出續作？「Eric Duan」坦言，不只山道猴子外傳，腦中有許多故事的雛型，只是還拿不定主意下一個故事要說什麼，「因為我對於腳本的撰寫有一些自己的要求，所以下一個故事會不會跟山道猴子、汽機車有關，我現在還說不準，不過應該會有下一個短篇故事影片，反正大家愛看嘛！」

▲故事內容牽涉跑山、改車、貸款、劈腿、愛情及友情等。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）



「Eric Duan」表示，歡迎大家二創，「因為就是好玩，有些人的二創我覺得比我有才100倍吧」，但也請大家不要逾越二創的分際，不要挪用、仿製圖像創作去賣錢、營利，「該分享給大家二創的東西我不會介意，但我自己的權利我也會維護，請大家自重」。

消息一出，大批網友超期待，「感謝作者的影片，希望會有酒駕猴子的一生」、「非常謝謝原著做出這麼頂的內容，讓我們這些小廢物創作者可以站在巨人的肩膀上去做二創，期待Eric大佬日後的新作」、「希望有機會能被翻拍成真人電影」、「從這篇就感受到作者『莫忘初衷』」。