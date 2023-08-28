　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

山道猴子有後續？　創作者點頭「會有下一個故事」：歡迎大家二創

▲山道猴子。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

▲「山道猴子的一生」上下兩集爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

記者施怡妏／綜合報導

YouTube頻道「Eric Duan」創作的《山道猴子的一生》爆紅，上、下兩集點擊合計超過千萬，內容牽涉跑山、改車、貸款、劈腿、愛情及友情等，寫實內容引發廣大共鳴，不少網友敲碗後續，「Eric Duan」坦言，腦中有許多故事的雛型，「應該會有下一個短篇故事影片，反正大家愛看嘛」。

「Eric Duan」在YouTube頻道發文，上片後就出國旅行了，沒想過第二集發表後會造成全國轟動，「畢竟這種迷因片也滿邪典的，結果這兩部影片就在我出國期間大爆炸，全台激烈討論的時候我卻跑出國神隱，對於這樣射後不理的行為我也有點不好意思，哈」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《山道猴子的一生》是否會出續作？「Eric Duan」坦言，不只山道猴子外傳，腦中有許多故事的雛型，只是還拿不定主意下一個故事要說什麼，「因為我對於腳本的撰寫有一些自己的要求，所以下一個故事會不會跟山道猴子、汽機車有關，我現在還說不準，不過應該會有下一個短篇故事影片，反正大家愛看嘛！」

▲山道猴子的一生。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

▲故事內容牽涉跑山、改車、貸款、劈腿、愛情及友情等。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

「Eric Duan」表示，歡迎大家二創，「因為就是好玩，有些人的二創我覺得比我有才100倍吧」，但也請大家不要逾越二創的分際，不要挪用、仿製圖像創作去賣錢、營利，「該分享給大家二創的東西我不會介意，但我自己的權利我也會維護，請大家自重」。

消息一出，大批網友超期待，「感謝作者的影片，希望會有酒駕猴子的一生」、「非常謝謝原著做出這麼頂的內容，讓我們這些小廢物創作者可以站在巨人的肩膀上去做二創，期待Eric大佬日後的新作」、「希望有機會能被翻拍成真人電影」、「從這篇就感受到作者『莫忘初衷』」。

ET快訊
「霍所長」被嗆找碴　夜店男死亡畫面曝光
快訊／八點檔男星遭判刑！
郭台銘參選藏5風險！　學者：可能成為侯柯聯盟的催化劑
日月潭「女臉朝下」死亡　目擊者嚇：以為游泳
台男精蟲不行、女要凍卵　楊志良扯：蔡琴害的！怒轟蔡英文
性侵逃亡21年　終於抓到了
Phone 15 Pro系列都變輕了！　邊框更薄
快訊／B4換照明燈　男遭電擊摔死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

9天限定解憂列車！「藍皮文博號」到宜蘭看海　每班160人限量開搶

台南「夜市口訣」變21字大改版！　網傻眼：念完都打烊了

山道猴子有後續？　創作者點頭「會有下一個故事」：歡迎大家二創

冷中暑！上班族冷氣房越待越累　醫：反覆接觸冷熱溫差大環境

彰化不二坊蛋黃酥「暗藏指甲」　她咬到崩潰！一排苦主：還吃過頭髮

台北45家必比登「捷運地圖」超狂　他見2處虧：是美食沙漠嗎？

悍將啦啦隊「丹丹34歲」too old？網激喊1點大勝：很可以

12星座周運出爐！射手愛情甜蜜蜜　「這類人」事業旺爆

網紅行動電源爆炸！老闆「損失超過1億2千萬」　深夜IG吐心聲

重看「人氣寶可夢」2年前排名！皮卡丘第3　網見冠軍愣：誰在灌票

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

穿迷彩服揹國旗徒步環島　22歲退伍士兵登國際媒體

蘇拉轉強颱！調頭北漂　海警最快28日晚間發布

Marz23兒子提早報到「嘴角都在抖」　向亡父安迪報喜：你孫子出來了

問老婆吃什麼狂被打槍　最後買泡芙尪暗罵：瘋婆

社牛在學餐問：要收桌嗎？　加碼上甜點女同學傻眼拒絕

9天限定解憂列車！「藍皮文博號」到宜蘭看海　每班160人限量開搶

台南「夜市口訣」變21字大改版！　網傻眼：念完都打烊了

山道猴子有後續？　創作者點頭「會有下一個故事」：歡迎大家二創

冷中暑！上班族冷氣房越待越累　醫：反覆接觸冷熱溫差大環境

彰化不二坊蛋黃酥「暗藏指甲」　她咬到崩潰！一排苦主：還吃過頭髮

台北45家必比登「捷運地圖」超狂　他見2處虧：是美食沙漠嗎？

悍將啦啦隊「丹丹34歲」too old？網激喊1點大勝：很可以

12星座周運出爐！射手愛情甜蜜蜜　「這類人」事業旺爆

網紅行動電源爆炸！老闆「損失超過1億2千萬」　深夜IG吐心聲

重看「人氣寶可夢」2年前排名！皮卡丘第3　網見冠軍愣：誰在灌票

楊志良批記者「小孬孬」　嗆蔡英文「爛人」、陳建仁「賤人」

知名夜店不爽頻繁臨檢　去年1男嗑藥送醫亡！大安警公布關鍵畫面

鼠寶秤體重「整顆融化」變扁平麻糬　軟趴趴萌樣融化千人

動漫歌神組合angela寶島開唱！　「美聲小王子」金在煥也要來

有條件開放陸客團名放實擋　法人評兩岸開放觀光淪為空談

主打人妻雜交趴！3300元「3小時吃到飽」　他疑報名落選怒檢舉

扮講師助瑞傑集團吸金逾6億　藝人成潤、「砰砰阿峰」判決出爐

重陽節系列活動　竹市長者免費健檢9／1起開放預約

恭喜！林逸欣認了秘婚1年　超帥老公曝光...羞曝婚禮進度

Girls Day邀星女孩 「最美星二代」韓菲為樂天桃猿開球

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

生活熱門新聞

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

蘇拉倒鉤轉彎路徑又變　南台灣恐陸警

蘇拉南修！　最新各國都估「不登陸」

「4生肖」開始轉運！　屬豬要脫單了

台灣人也在搶鹽巴！他直擊全聯「2人狂搬30包」

三媽臭臭鍋用餐時間沒啥人！顧客曝不選原因

網紅行動電源爆炸！老闆吐心聲「損失超過1億2千萬」

颱風假還有望！氣象局今發海警、明發陸警

強颱「蘇拉」接近中！一圖看影響最劇時刻　全台警戒

45家必比登「北捷地圖」大公開

大東夜市分裂！3分之2面積變「大東東夜市」

更多熱門

相關新聞

男看YouTube影片接生　害妻失血過多亡

男看YouTube影片接生　害妻失血過多亡

印度泰米爾納德邦一名男子上網觀看YouTube影片後，竟然自行在家幫妻子接生，最後雖然順利生下一名男嬰，卻因為臍帶沒有徹底剪斷，導致妻子失血過多昏迷送醫，搶救後不治身亡。

賴清德YT粉絲爆增遭質疑　競辦：透過LINE、IG、臉書導流

賴清德YT粉絲爆增遭質疑　競辦：透過LINE、IG、臉書導流

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

阮經天親回接《山道猴子》真人版

阮經天親回接《山道猴子》真人版

精選「台7乙」沿線特色咖啡廳！

精選「台7乙」沿線特色咖啡廳！

關鍵字：

山道猴子的一生YouTube續集

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

男星「只吃水煮」仍患大腸癌！曝發現關鍵：貪小便宜救了我

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

夫妻求孕4年失敗　竟是做愛方式錯了

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

高雄一家三口「喝符水」抗疫全瘋了

蘇拉倒鉤轉彎路徑又變　南台灣恐陸警

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

蘇拉南修！　最新各國都估「不登陸」

7歲童溫泉會館玩拉環　手肘斷成S型

SM新男團RIIZE出事！SEUNGHAN被爆無套「勾搭未成年」

郭台銘選總統　他：民進黨好朋友要幫忙連署

更多

最夯影音

更多
遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊
沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面