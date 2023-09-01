愛狗搖尾巴掃到人妻腿！23歲妹遭夫婦暴打　長裙被扒掉超恥辱

▲女子PO出自己的傷痕。（圖／翻攝自華商報）

記者蔡儀潔／綜合報導

四川自貢一名23歲年輕女生近日遛完狗回家，乘坐電梯時狗狗搖尾巴掃到一名人妻的腿部，結果被這對夫婦毆打掐脖，多次短暫喪失意識，甚至被扒掉裙子，胸部暴露在外，令她感到飽受羞辱。

據《華商報》報導，於姓女子8月26日傍晚6時半遛完狗，牽著狗乘坐電梯上樓，狗狗在搖尾巴時掃到一名人妻腿部，導致對方不滿，雙方從口角升級至肢體衝突。

於女表示，「她先推的我，我也不知道自己會往哪裡倒，我就順手一薅，就抓住了她的頭髮，她就把我推過來，還用手掐我脖子，男子把我的肩膀、頭和手摁住，我們從電梯裡撕扯到電梯門口那裡。」

緊接著，於女被該名人妻扒下長裙，扯到了腰部的位置，「夏天只貼了胸貼，我的右側乳房完全暴露在外。」她認為對方是有意用這樣的方式羞辱自己。

於女稱自己沒有動手打該名人妻，「她打我時，我只是扯了她的頭髮，後來是我媽媽下來攔著，男子還想動手打我媽媽那個時候，我才沖上去咬了他的手臂。」

警方介入處理，涉事夫婦承認施暴，不會提供任何賠償。於女將此事發上抖音，被警方要求刪除，28日到派出所調解，但對方並未出現。

於女士29日表示，自己臉頰、脖頸、手臂上留下明顯掐過的淤青，「她當時掐住了我的喉嚨，我幾乎窒息，我出現過多次短暫的意識喪失，我現在吞咽困難，只能咽下流食。」

對此，物業公司回應稱，針對小區樓道裡沒有監視器，之後會增加相關設備。警方表示不便透露案情，「如果要採訪了解情況，到派出所來。」