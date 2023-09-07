海陸中尉陳屍榕樹下「死因出爐」　家屬批軍方草率...偵辦方向曝

▲海陸中尉陳屍營區，家屬提疑點質疑死因不單純。（圖／家屬提供）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

海軍陸戰隊99旅子儀營區，5日傳出一名23歲鄭姓中尉，被發現陳屍在營區宿舍後方的榕樹下，家屬質疑兒子死因不單純。檢方今（7）日進行解剖複驗，不過複驗結束後未受訪，鄭男阿姨表示，第一次相驗死因是窒息死亡，希望透過複驗確認是自殺或他殺。

檢方今日進行解剖複驗，鄭男父母及阿姨都前往高雄市立殯儀館了解，鄭母在現場數度崩潰，她表示，如果兒子是為國戰死就算了，結果他是被國家凌虐致死，「這口氣我嚥的下去嗎？我兒子甘願嗎？可以還我兒子嗎？」

鄭母透露，兒子曾跟姊姊說過，軍中一直叫他寫悔過書，寫不好就一直要他重寫，還不讓他睡覺，言語中透露在軍中生活壓力很大，為此還去買幫助睡眠的藥吃。她痛訴，軍方讓我兒子這樣被精神虐待，到底是何企圖？

▲海陸中尉解剖複驗，母淚崩質疑死因不單純。（圖／記者吳世龍攝）

檢察官結束解剖複驗後並未受訪，鄭男阿姨則轉述目前檢察官偵辦的方向，她表示，第一次相驗死因是窒息死亡，這次複驗是朝窒息原因是自殺還是他殺方向調查。

今天陸戰隊指揮部也派人到場協助，代表表達部隊的不捨跟遺憾，針對家屬提出的疑問都會列入管制，會協請檢方依司法調查程序完成查察。軍方強調，如果整件案子涉及不當管教，只要有明確的證據，會依法送辦，決不寬貸。

▲家屬質疑死因不單純，痛批軍方草率。（圖／家屬提供）

針對鄭男死因，家屬也提出多項疑點，包含從鄭男遺體上發現手、指甲都很乾淨，沒有泥土，連鞋子都很乾淨，此外，家屬要求軍方不要移動兒子遺體及現場，但到場時已被破壞。

鄭男阿姨表示，事後追問軍方輕生實際的地點位置，在場沒人說得清楚，痛批軍方草率程度可想而知，也因此讓家屬產生疑慮。她呼籲軍方跟檢調單位能重視這案，也喊話99旅的弟兄們，有誰知道真相的，希望有道德勇氣站出來，別讓這種不幸不斷發生。

▲阿姨痛批軍方草率，呼籲知道真相的弟兄有道德勇氣出來做汙點證人。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，鄭男是家中老么，上面還有3個兄姊，一家是高雄本地人，鄭男考上中正預校畢業後讀海軍官校，通過蛙人訓後分發到99旅服役，過往曾抱怨在軍中一直被逼，一個多月前出車禍還不敢跟連長請假，5日凌晨1時23分打電話給母親，說連長跟軍方一直在逼他，讓他待不下去想要退，沒想到過沒幾個小時就驚傳死亡，陳屍在營區的榕樹下。

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