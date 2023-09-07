海陸中尉陳屍營區！母見國防部長哭癱　跪求真相：非要把他逼死？

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

海軍陸戰隊99旅子儀營區，5日傳出一名23歲鄭姓中尉陳屍在營區宿舍後方的榕樹下，家屬質疑兒子死因不單純，昨（6）日回到營區招魂時，剛好遇到國防部長邱國正，邱主動向家屬致意，鄭母則當場下跪哭求真相：「我要知道我兒子犯了什麼滔天大錯，非要這樣子把他逼死，他犯了什麼錯嗎？我一定要真相。」讓人不捨。

▲海陸中尉排長軍中之死，母見國防部長當場下跪求真相。（圖／民眾提供）

鄭母先前對外控訴，兒子不可能輕生，事發當天凌晨1時許才通過電話，沒想到軍方說兒子早上5時許死亡，不解兒子過往念中正預校、受訓那些最苦的日子都已經熬過來，怎麼會突然輕生死亡，喊話「可以幫我討一個公道嗎」。

鄭姓中尉父母昨返回營區招魂，正好遇到國防部長邱國正，邱也主動慰問家屬，並代表國防部向家屬致歉。沒想到鄭母一見到部長後，當場下跪求真相。鄭母哽咽說：「我這麼乖的兒子，把他交給我們國家，如果戰死就算了，但今天是我們被國家逼的，一定要幫他討回公道。」

鄭母淚訴，她要知道她的兒子到底犯了什麼滔天大錯，非要這樣子把他逼死，他犯了什麼錯嗎？一定要真相...她一個孩子好好的在這裡，怎麼會變成這樣。

▲▼海陸中尉排長軍中之死，母見國防部長當場下跪求真相。（圖／民眾提供）

對此，邱國正也再次向家屬致歉表示，他代表國防部所有官兵向家屬致歉，他一定會給各位一個答案，把這件事情釐清。他向家屬說，雖然不能說交代以後會毫無遺憾，「但最起碼你們的疑問，我要跟你們講清楚，這是我們要努力的，該要懲處，該法辦的絕對不手軟。」

據了解，鄭男是家中老么，上面還有3個兄弟姊妹，一家是高雄本地人，鄭男考上中正預校畢業後讀海軍官校，通過蛙人訓後分發到99旅服役，過往曾抱怨在軍中一直被逼，一個多月前出車禍還不敢跟連長請假，5日凌晨1時23分打電話給母親，說連長跟軍方一直在逼他，讓他待不下去想要退，沒想到過沒幾個小時就驚傳死亡，陳屍在營區的榕樹下。

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