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社會 社會焦點 保障人權

海陸中尉陳屍營區榕樹下！解剖查死因　家屬質疑：身上太乾淨

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

海軍陸戰隊99旅子儀營區，5日傳出一名23歲鄭姓中尉，被發現陳屍在營區宿舍後方的榕樹下，家屬質疑兒子死因不單純。檢方今（7）日進行解剖複驗，鄭母到場也再度淚崩，並質疑案發現場除了遭到軍方破壞，自己也發現兒子身上、鞋子都很乾淨，質疑「這不符合常理」。

▲▼ 海陸中尉陳屍營區，家屬提疑點質疑死因不單純。（圖／家屬提供）

▲海陸中尉陳屍營區，家屬提疑點質疑死因不單純。（圖／家屬提供）

鄭母今在殯儀館現場受訪時，再度崩潰表示，兒子從小的志願就是當警察，但他知道他考不上所以從軍，家人也都很以他為榮，「我兒子那麼孝順體貼，從小沒有讓我煩惱過，如果說為國戰死就算了，結果他是被國家凌虐致死，這口氣我嚥的下去嗎？我兒子甘願嗎？可以還我兒子嗎？我希望我兒子是最後一個，不要再有小孩子這樣了，我也快承受不住了。 」

▲▼ 海陸中尉陳屍營區，家屬提疑點質疑死因不單純。（圖／記者吳世龍攝）

▲海陸中尉解剖複驗，母淚崩質疑死因不單純。（圖／記者吳世龍攝）

針對兒子死因，家屬也提出多項疑點。鄭母說，她當天看見兒子遺體後，抱著他很久，也握著他的手不放，但後來覺得奇怪，怎麼兒子手、指甲都很乾淨，沒有泥土，身上也沒有濕，鞋子怎麼也那麼乾淨？

鄭母說，她自己當時穿著拖鞋走過去的時候，腳上早就已經是泥土了，真的很奇怪。而且接到軍方通知趕過去的時候，有特別交代，兒子遺體跟現場都不要動，不然我不會放過你，要等我到現場再說。但到場時候，兒子已經在救護車上，現場已經被破壞。

鄭父說，追問軍方兒子到底在哪個地方輕生，結果當天在場的人一個比這裡、一個比那裡，一個說在上面一點，一個說在下面一點，大家說不清楚。「一條繩子吊幾十公斤的人一定會有勒痕，結果要拍攝的時候，還被軍方阻止說不可以拍攝。」

▲▼ 海陸中尉陳屍營區，家屬提疑點質疑死因不單純。（圖／記者吳世龍攝）

▲海陸中尉陳屍營區，家屬提疑點質疑死因不單純。（圖／家屬提供））

鄭男阿姨則補充說，當天地上都是濕的，路上都是泥濘，為什麼後來身體很乾淨，沒有泥濘味，也沒有樹味，這不符合常理。而且樹高4-5米，她要求軍方重現到底怎麼爬上去的，可以下來鞋子、身體會那麼乾淨。

阿姨強調，事發的樹幹很重要，會有痕跡，到底是什麼狀況吊上去的，跟爸爸講的是這一枝，跟哥哥講又是別枝，哪一枝都搞不清楚， 痛批軍方草率程度可想而知，也因此讓我們產生疑慮。

▲▼ 海陸中尉陳屍營區，家屬提疑點質疑死因不單純。（圖／記者吳世龍攝）

▲阿姨痛批軍方草率，呼籲知道真相的弟兄有道德勇氣出來做汙點證人。（圖／記者吳世龍攝）

家屬呼籲，希望軍方跟檢調單位能重視，一個兒子養那麼大不容易，為什麼孩子這麼乖這麼優秀，會變這樣子，到底在什麼樣的體制下，3-4個月就可以把一個優秀樂觀的孩子逼上絕路？ 最後喊話99旅的弟兄們，有誰知道真相的，希望有道德勇氣站出來，這個旅不只發生一次了，難道要讓這種不幸不斷發生嗎？

據了解，鄭男是家中老么，上面還有3個兄弟姊妹，一家是高雄本地人，鄭男考上中正預校畢業後讀海軍官校，通過蛙人訓後分發到99旅服役，過往曾抱怨在軍中一直被逼，一個多月前出車禍還不敢跟連長請假，5日凌晨1時23分打電話給母親，說連長跟軍方一直在逼他，讓他待不下去想要退，沒想到過沒幾個小時就驚傳死亡，陳屍在營區的榕樹下。

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