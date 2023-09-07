　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

喉嚨卡卡！他瘦到40公斤皮包骨　拖半年已是食道癌末期

▲彰化男喉嚨卡住拖半年就醫已是食道癌末期。（圖／彰化醫院提供）

▲男子食道癌末期腳踩自行車器具恢復肌力。（圖／彰化醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名58歲的蔡姓男子，有30多年抽菸喝酒習慣，去年底感到喉嚨卡卡，吃不太下食物，瘦了一大圈，也因為忙於工作遲遲未就醫，直到今年6月到彰化醫院就診，發現已是食道癌末期、引發食道破裂感染，一度命危，肝膽腸胃科醫師王棋新表示，抽菸喝酒是高危險族群，吞嚥困難及體重減輕是食道癌最典型症狀，片刻不得拖延。

目前仍在加護病房的蔡先生，因為瘦到僅剩40公斤，院方讓他手踩及腳踩自行車器具幫助他恢復肌力，同時施打營養針，蔡先生的同事到加護病房探望時不捨的說，早在去年底的尾牙宴會時，他就吞嚥困難，而且可以看出瘦了一圈，勸告他就醫，他還說沒事，工作要緊，沒想到竟拖了近半年才就醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化男喉嚨卡住拖半年就醫已是食道癌末期。（圖／彰化醫院提供）

▲肝膽腸胃科醫師王棋新看診。

王棋新表示，蔡先生有30多年抽菸及喝酒習慣，是食道癌高危險族群，研判是引發食道癌的重要因素，他的食道癌在喉嚨下方的鱗狀上皮細胞癌，約2公分大，在亞洲地區的食道癌以此類居多，主要是因為吸菸、飲酒、檳榔，以及飲食品質不佳引起，其他可能症狀還包括胸痛、壓迫感或灼痛感、胃腸消化不良或胃灼熱、慢性咳嗽或聲音嘶啞、呼吸帶有惡臭味等，一旦出現這些症狀，最好快就醫，釐清原因。

加護病房主任林文培說，患者因癌細胞引起食道破裂後導致縱隔腔感染及膿胸，這是高死亡率的棘手病症，經召集胸腔外科、胸腔內科、腸胃科、急診等多個科別搶救，插管並清理縱隔腔，切除食道，做胃造廔口做餵食之用，才脫離險境，接下來將進行氣管及食道重建，展開復健。

▲彰化男喉嚨卡住拖半年就醫已是食道癌末期。（圖／彰化醫院提供）

▲內視鏡下的食道腫瘤(紅圈處)。

「不明原因的體重減輕是食道癌最主要病症」，王棋新說，接著會出現吞嚥困難，一定要趕快就醫，因為對於食道癌最有效的療法，仍是早期發現，早期治療，甚至可用內視鏡進行黏膜下切除。要預防還是要改善生活習慣，包括戒除菸、酒、檳榔，少食用加工、燒烤食物，避免過燙食物，多吃水果和蔬菜。

ET快訊
快訊／金鐘獎主持人揭曉！　3大咖亮相
快訊／Selina生了！　兒肺積水「住了幾天保溫箱」
LIVE／我老公搞上我親媽！　桃園人妻毀滅式爆料身分線索曝光
快訊／17縣市大雨特報！　警戒區曝
《黑暗榮耀》霸凌女星求情：拜託幫我！　自首信曝光
快訊／女歌手胞妹魂斷輪下！　駕駛判刑出爐
NIKE無預警降價！　新鞋打對折現省2千
今天還是有大雨！「整片發紅」降雨趨勢圖曝
桃園岳母喊冤！稱「女婿拐我」：我是被傷害那個

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

巴西蛋貨款超思先墊付　農業部：業者為搶蛋「優於合約規範」　

激戰51歲岳母「汽旅309房」過程曝光　女婿：一試成主顧嗎？

一條龍網紅課　線上課程10大QA懶人包

快訊／低壓帶雨彈開轟！17縣市「大雨特報」警戒區曝

不只睡女婿！桃園岳母爆慣犯「上個是警察」：還告人家性侵

桃園岳母離開家了！委屈「付出被抹滅」：為什麼男的永遠被原諒

1年只開1天！苑裡鬼門關夜市續辦　2單位各自辦...民眾爽逛2條街

太魯閣事故車廂找出頭骨　台鐵向家屬致歉！已公告遺物協助認領

星宇航空「12／1開航名古屋」　每日1航班！晚到晚回時刻表曝

今天還是有大雨！「整片發紅」降雨趨勢圖曝　周末雨停秋意濃

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

3惡煞闖店內潑漆、砸石頭　員工嚇壞摀耳「全程僅10s」

巴西蛋貨款超思先墊付　農業部：業者為搶蛋「優於合約規範」　

激戰51歲岳母「汽旅309房」過程曝光　女婿：一試成主顧嗎？

一條龍網紅課　線上課程10大QA懶人包

快訊／低壓帶雨彈開轟！17縣市「大雨特報」警戒區曝

不只睡女婿！桃園岳母爆慣犯「上個是警察」：還告人家性侵

桃園岳母離開家了！委屈「付出被抹滅」：為什麼男的永遠被原諒

1年只開1天！苑裡鬼門關夜市續辦　2單位各自辦...民眾爽逛2條街

太魯閣事故車廂找出頭骨　台鐵向家屬致歉！已公告遺物協助認領

星宇航空「12／1開航名古屋」　每日1航班！晚到晚回時刻表曝

今天還是有大雨！「整片發紅」降雨趨勢圖曝　周末雨停秋意濃

中央再跟進「老人健保政見」　侯友宜：要跟就要做全套

小主人準備開學「書包長一坨貓」　臉上表情超落寞：也想一起去

颱風天開窗發現「迷你小虎隊」　網放大細看驚呼：幫忙做月子了

基進黨要她「照鏡子」　徐巧芯曝當下反應：奇怪餒

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

蘋果iPhone 15最新模型機曝光　五款柔和新色亮相

陸多間銀行調降個人首購房貸利率　9／25起接受民眾調整申請

白鼻心暢行護岸動物通道　林業南投分署分享經驗

出國玩！20歲女被拖進飯店房間「5男輪流性侵」　還有多人觀戰

新一代主題曲接班人！晨悠為電影《成功補習班》獻唱

生活熱門新聞

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

回家務農「青貸100萬」　他被通知違約爆慘！全場力挺

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

看了就想下載！LINE「8款可愛貼圖」一鍵爽用

「超商浩克」深夜發53秒影片　2度鞠躬道歉

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

妹子IG被籃球員洗讚　過來人解答了

威力彩飆4.7億！3生肖「鎖定2方位」拼財富自由

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

桃園51歲岳母嫌尪老　搞上女婿「有把你包住嗎？」

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網讚省錢

更多熱門

相關新聞

男食道佈滿鮭魚斑確診癌症　醫點名：4類人注意

男食道佈滿鮭魚斑確診癌症　醫點名：4類人注意

台中一名55歲蔡姓男子不抽菸、不喝酒，但不時會有胃食道逆流，也就是俗稱的「火燒心」，卻不以為意，日前健檢發現，食道竟宛如鮭魚肉色般的「巴瑞特氏食道」，幾乎佔據2/3食道，且在中段位置還找到6公分大的食道腺癌，確認是胃食道逆流引起巴瑞特氏食道導致癌變。醫師也點名民眾若發生4種狀況就要特別小心，到院檢查。

男生也會得乳癌！醫曝6大危險因子

男生也會得乳癌！醫曝6大危險因子

嫩妹喝酒遭表弟性侵！躲他媽房間嘔吐

嫩妹喝酒遭表弟性侵！躲他媽房間嘔吐

即／鳳山雙屍相驗曝詭異巧合　兩人手臂都有可疑針孔

即／鳳山雙屍相驗曝詭異巧合　兩人手臂都有可疑針孔

捷運月台抽菸！女站務長勸導竟遭「2度揮拳爆打」

捷運月台抽菸！女站務長勸導竟遭「2度揮拳爆打」

關鍵字：

彰化醫院食道癌抽菸喝酒

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

普丁被爆「早已死亡」

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

桃園人妻爆「老公搞上岳母」　渣男身分曝光

Apple牙醫男友緊急停工送醫！

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

26歲J奶AV女優「赴港賣身」一次6千　實際已40歲

即／鄰聞到屍臭　房東開門驚見租客亡

他走路一直跌倒　醫一看驚「大腸癌末期」了

回家務農「青貸100萬」　他被通知違約爆慘！全場力挺

更多

最夯影音

更多
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面