喉嚨卡卡！他瘦到40公斤皮包骨　拖半年已是食道癌末期

▲男子食道癌末期腳踩自行車器具恢復肌力。（圖／彰化醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名58歲的蔡姓男子，有30多年抽菸喝酒習慣，去年底感到喉嚨卡卡，吃不太下食物，瘦了一大圈，也因為忙於工作遲遲未就醫，直到今年6月到彰化醫院就診，發現已是食道癌末期、引發食道破裂感染，一度命危，肝膽腸胃科醫師王棋新表示，抽菸喝酒是高危險族群，吞嚥困難及體重減輕是食道癌最典型症狀，片刻不得拖延。

目前仍在加護病房的蔡先生，因為瘦到僅剩40公斤，院方讓他手踩及腳踩自行車器具幫助他恢復肌力，同時施打營養針，蔡先生的同事到加護病房探望時不捨的說，早在去年底的尾牙宴會時，他就吞嚥困難，而且可以看出瘦了一圈，勸告他就醫，他還說沒事，工作要緊，沒想到竟拖了近半年才就醫。

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▲肝膽腸胃科醫師王棋新看診。

王棋新表示，蔡先生有30多年抽菸及喝酒習慣，是食道癌高危險族群，研判是引發食道癌的重要因素，他的食道癌在喉嚨下方的鱗狀上皮細胞癌，約2公分大，在亞洲地區的食道癌以此類居多，主要是因為吸菸、飲酒、檳榔，以及飲食品質不佳引起，其他可能症狀還包括胸痛、壓迫感或灼痛感、胃腸消化不良或胃灼熱、慢性咳嗽或聲音嘶啞、呼吸帶有惡臭味等，一旦出現這些症狀，最好快就醫，釐清原因。

加護病房主任林文培說，患者因癌細胞引起食道破裂後導致縱隔腔感染及膿胸，這是高死亡率的棘手病症，經召集胸腔外科、胸腔內科、腸胃科、急診等多個科別搶救，插管並清理縱隔腔，切除食道，做胃造廔口做餵食之用，才脫離險境，接下來將進行氣管及食道重建，展開復健。

▲內視鏡下的食道腫瘤(紅圈處)。

「不明原因的體重減輕是食道癌最主要病症」，王棋新說，接著會出現吞嚥困難，一定要趕快就醫，因為對於食道癌最有效的療法，仍是早期發現，早期治療，甚至可用內視鏡進行黏膜下切除。要預防還是要改善生活習慣，包括戒除菸、酒、檳榔，少食用加工、燒烤食物，避免過燙食物，多吃水果和蔬菜。