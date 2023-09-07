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陸戰隊中尉自殺不單純？　高大成點出3關鍵

對於鄭姓中尉死因，中山法醫科主任高大成指出，必須檢驗繩結皮屑、頸部勒痕以及體內藥物反應，才能確定是否自殺。（資料照）

▲對於鄭姓中尉死因，中山法醫科主任高大成指出，必須檢驗繩結皮屑、頸部勒痕以及體內藥物反應，才能確定是否自殺。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

本月5日，服役於高雄海軍陸戰隊99旅的鄭姓中尉，被發現吊死在榕樹下，軍方認定係自殺，家屬對此強烈質疑，堅稱死因不單純；知名法醫高大成受訪時指出，是否自殺？除了軍方據以認定的懸吊高度，還必須檢視繩結的皮屑殘留、頸部勒痕樣態，以及體內是否有殘留物作為判斷。

本月5日清晨6時許，陸戰隊99旅官兵在海軍「子儀營區」兵舍後方，發現鄭姓中尉排長（23歲）吊死在一棵大榕樹下，軍方立即通報高雄憲兵隊與高雄市警局林園分局展開調查；軍方指出，死者懸吊在榕樹下，且懸吊處距離地面約5公尺、一層樓高，若有人要將鄭姓中尉搬到樹上，製造自殺假象，其可能性很低，因此研判是輕生上吊。

家屬質疑軍方的判定，鄭母情緒激動說，案發當天凌晨1點26分，兒子才和她通電話，說下禮拜放假會回家看她，完全沒輕生徵兆，她堅稱兒子是被逼死，要求軍方查明真相。

對此，中山醫學大學法醫科主任高大成教授指出，鄭姓中尉是否自殺？可採集繩結上的皮屑驗DNA，確認是不是死者自己綁繩結；此外，如果頸部勒痕為單線，自殺可能性高，若有多條滑動的勒痕，則不能排除他殺。

高大成還提及，測量屍體溫度，也可以推算死亡時間，通常死亡1小時、體溫會降溫一度，如果得知正確的死亡時間，可調閱監視器或展開其他偵查作為，有助於釐清死因真相；最後，高大成強調，憲警人員不能忽視死者體內是否有藥物反應、例如安眠藥，如果有，一定得深入調查。

至於家屬質疑現場被破壞，高大成則為軍方緩頰，指出可能是當下急著救人，無須太陰謀論。

★《鏡週刊》關心您：再給自己一次機會，防自殺諮詢專線：1925（24小時）、生命線：1995、張老師專線：1980

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