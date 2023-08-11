蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌　「貴腐甜白桶過桶」賦予甜美果香、盡享歡聚時光

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消費中心／綜合報導

在每個歡聚時刻有個傳說中凝聚眾人的聚會神器-「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」，其璀璨的亮金色酒體宛如派對中的鎂光燈，閃閃發耀，萬眾矚目。以珍稀貴腐甜白酒桶過桶熟成，來自世界三大貴腐酒出產地之一的法國波爾多蘇玳產區，香甜水果風味與醇厚威士忌完美交織，適合各式歡聚暢飲時光。再度受邀成為蘇格登品牌代言人的吳慷仁也在全新釋出的廣告中演繹了人生的醇金時刻，不論是慶生、升官或是求婚，「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」都是傳遞心意、盡享相聚時光的最佳首選。有心意就能讓每一聚充滿回憶、讓每一局都精彩，有了「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」的陪伴，讓每一趴都是值得期待的醇金時刻。

醇美香甜聚會必備 獨獻台灣打造每一刻歡聚的醇金時刻

「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」，臻選來自法國波爾多蘇玳產區的貴腐甜白酒過桶，貴腐酒的產地大多產自歐陸，以法國、德國、匈牙利、斯洛伐克等地區為主，而「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」採用了極富盛名的法國波爾多蘇玳產區的醇金貴腐甜白酒過桶，是世界最著名的頂級貴腐酒產地之一。而貴腐酒源自於珍稀貴腐葡萄，當貴腐菌附著於成熟葡萄上使葡萄水分揮發甜度濃縮更臻甜美，而風乾後的葡萄也會因每串葡萄的貴腐程度不同，須由葡萄農耗時逐一手摘細心檢查，導致產量極度有限，僅有之於一般白葡萄的約千分之一產量。精挑細選後的葡萄需進行壓榨及發酵，並經過長時間的釀造，約100公斤的貴腐葡萄才能釀造出一瓶貴腐酒，更造就了貴腐酒價格居高不下的珍稀性。

而貴腐甜白酒天生的濃縮香甜風味及清爽馥郁的水果香氣加乘蘇格登特有的醇順威士忌酒體，讓品飲「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」之際能感受到豐富的果香在舌尖爆發甜美醇順口感，金燦的酒體在舉杯之際，不僅賞心悅目更顯優雅奢華，非常適合在與親友的歡聚時刻分享。而由於醇金貴腐甜白桶取得不易，也讓蘇格登決定「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」目前僅獨獻台灣市場

人生中每一個美好都應該被紀錄 吳慷仁用蘇格登點時成金

在什麼時間點會是你想要紀錄下的璀璨時刻？是親友為你慶生的派對上，當大家舉杯高唱生日快樂歌之時？又或是當你被宣布升職，同事主管齊聲為你祝賀，心中滿是榮耀感和成就感之際？也許是當你小心翼翼的備好鮮花與戒指，在朋友的簇擁中、在浪漫的燈光下聽到「I DO」時的感動？這些人生中的高光時刻，每一景都是最值得被紀錄的時刻。

對吳慷仁來說，蘇格登一直是陪伴他度過人生精彩時刻的好夥伴，身為頭號蘇粉，不管哪一種場合或聚會，蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌都是活絡氣氛的最佳焦點，不管老盟友或是新朋友，品味過蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌特有的醇順口感，紛紛加入成為蘇格登粉絲後援會，讓吳慷仁笑稱自己果然是蘇格登最稱職的首席品牌大使。

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