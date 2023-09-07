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拼學生最夯文創文具！百代小學堂機智問答好激烈　親子默契大考驗

▲▼利百代,百代小學堂,機智問答。（圖／取自影片）

消費中心／綜合報導

9月到了！鬼門關同時也是開學的日子，不但爸媽非常開心，小學生們也很期待可以跟許久不見的同學玩耍、聊聊有趣的話題，到底現在小學生喜歡的事物是什麼令大人非常好奇，百代小學堂邀請低年級、中年級、高年級不同年齡的小學生，一一解謎時下小學生們喜歡什麼話題，為了贏得利百代的文創文具，百代小學堂現場進行機智問答以及親子默契賽，為開學暖暖身！

▲▼利百代,百代小學堂,機智問答。（圖／取自影片）

第一關「削鉛筆比賽之機智問答」，遊戲規則是用利百代削鉛筆機削鉛筆，先削完鉛筆並將答案寫在紙上才能搶答，共有國、英、數三道題目，先取得兩題者獲勝。

▲▼利百代,百代小學堂,機智問答。（圖／取自影片）

第一題國文出填空題，高年級的哥哥、姊姊動作最快把筆削完得到搶答機會，有好幾位都答對，第二題英文題的題目是寫出三種交通工具的英文，低年級可以用畫的，這題全員正解；最後一題數學題讓好多同學腦細胞死了好幾萬個！X÷22＋3＝7，請問X＝？，題目一出大小學生都露出困惑的表情，露出「完全看不懂」、「太困難了吧」各種困惑表情，連主持人都忍不住出聲「趕快削完鉛筆之後call out爸爸媽媽」，小學生們才想起來要削鉛筆才能搶答，其中一個高年級哥哥把答案告訴女同學後，答案瞬間就像八卦一樣被傳開，直得鼓勵的是現場有一個男同學把算式寫出來，連主持人都大讚同學的算式完全正確。

▲▼利百代,百代小學堂,機智問答。（圖／取自影片）

刺激的機智問答後，進行人人有獎的頒獎典禮，禮物全部由利百代提供，現場學生們得到利百代CB-308弗魯特家族車車鉛筆組（內有削鉛筆機）、台灣水果鉛筆、台灣小吃鉛筆組、叢林珍珠奶茶三角2B鉛筆等文具，讓學生們做功課更順手！

▲▼利百代,百代小學堂,機智問答。（圖／取自影片）

▲▼利百代,百代小學堂,機智問答。（圖／取自影片）

▲▼利百代,百代小學堂,機智問答。（圖／取自影片）

▲▼利百代,百代小學堂,機智問答。（圖／取自影片）

放暑假時，小孩都在家，爸媽照顧疲累可能造成親子關係有點緊張，主持人宣布進行加碼親子賽，讓爸媽和小孩玩問答，顯示出彼此的好默契。默契大考驗的第一個問題「小孩最喜歡的一首歌」，母女檔第一時間就答對了，父子檔第一時間兩個孩子竟然交出白卷，經過爸爸提示後才熊熊想起來喜歡的那首歌名。

▲▼利百代,百代小學堂,機智問答。（圖／取自影片）

親子默契考驗第二個問題「爸爸媽媽的口頭禪是什麼」，觀眾群喊出「欠揍」這詞時全場認同爆笑，母女檔在這題又展現了高度默契，一同答出「我愛你」，媽媽笑說「每天都會講」讓現場愛意滿溢呢！父子檔的兒子亮出答案時模仿爸爸很威嚴的說「放水壺、擦桌子」後，爸爸害羞亮出最常講「小聲一點」，看來口頭禪有蠻多句。

▲▼利百代,百代小學堂,機智問答。（圖／取自影片）

最後一個題目是「小孩最想要的禮物」，父子檔和母女檔都在這題展現完美默契，看得出來現在的父母跟小朋友的感情都超好，經過激烈的親子默契賽後，親子關係都得到認證，認真參賽的學生們也都獲得超好用利百代文具，爸媽幫小孩準備文具開學，可以選擇利百代，不管是色鉛筆、白板筆、鉛筆等都是學校生活必備好物！

▲▼利百代,百代小學堂,機智問答。（圖／取自影片）

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