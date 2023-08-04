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長大煩惱賺錢、感情生活好需要療癒！用利百代小物秒回無憂童年

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片） 

▲街訪突即隊近日訪問民眾發現大家煩惱不少，因此送上利百代創意文具來療癒大家的心靈。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

台灣的飲食、文化和風土民情都相當有特色，在全世界具備超高討論度，但你知道嗎？其實有調查指出，台灣人還有一大爆笑特色，那就是「愛抱怨」！ETtoday街訪突即隊一向最愛跟著話題熱度跑，因此特別上街要來聽聽路人們的煩惱，再送上充滿兒時回憶的小禮物來撫慰大家的心，究竟成效如何？趕快一起看下去吧。

街訪時，主持人韓老師詢問路人認為台灣有什麼經典特色，有一位曾出國念書的女生表示，人到國外才發現原來像台灣又大又甜的水果不是到處都吃得到，所以她一回台不僅狂吃水果，也大推給來台的外國朋友，果然讓他們一吃驚豔，大讚「台灣水果也太厲害了吧」！另外在外商公司工作的女生認為，台灣最有特色的是廟宇，因為接待來自總公司的同僚時，對方竟然最想去的地方不是101、太魯閣等觀光熱門景點，而是行天宮，還笑說台灣怎麼這麼多「GOD（神）」。當然也有不少人第一時間想到的就是台灣特色美食，像是魯肉飯、珍珠奶茶通通榜上有名，有愛喝珍奶的女生就分享，先前在歐洲旅遊喝到當地的排隊珍奶，但味道卻是完全比不上台灣的在地風味。

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片）

而當被問到台灣在聯合國幸福指數排名中名列高位是第27名的感想時，不少人持保留態度，而且還真的就像調查說的一樣開始「抱怨」，認為台灣物價高、錢難賺、薪水不夠用等經濟煩惱，也有人說很常聽到旁人做一點小事就喊好煩好累，或是厭倦社群上人人都在炫耀美食、旅遊高檔生活，一比之下就覺得只有自己好慘……還有受訪者嚮往學生時代的純純的愛，不像長大後要考量家境、工作、財力等只剩下現實的感情；一趟訪問下來韓老師發現受訪者們都有個共同點，那就是希望重回童真的年少時代、過著無憂無慮的日子。

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片）

身為陪伴台灣人百年的經典品牌，「利百代」非常懂得大家的心情，在高壓的生活裡只是想要有個喘息的時刻讓自己重新充電，因此利百代一直與時俱進，努力推出多款創意文具小物，既好用又充滿趣味，讓人在使用時能夠獲得滿滿療癒感！聽到大家各自的煩惱，韓老師一一送上利百代文具當小禮物，像是「叢林珍珠奶茶2B三角鉛筆」，鉛筆盒上的動物們大象、長頸鹿、兔子等，全部手拿一杯珍奶在吸，圖案超級可愛，安撫因為感情受傷的心靈。還有「台灣小吃鉛筆組」包括有魯肉飯、豬血糕、小籠包、臭豆腐、肉圓與珍珠奶茶，每支筆身上都是一種道地美食，讓人眼睛先吃、餵飽心靈。

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片）

韓老師特別送上 「神明保庇鉛筆組」給人在外商上班的受訪者，希望財神爺、媽祖、文昌帝君、土地公等一眾神仙保佑這位女生工作順利，沒想到她一拿到禮物就急匆匆問：「沒有月老嗎？」讓韓老師噴笑並且要她別擔心，一組六支筆當然包含月老，讓人連姻緣也一併搞定！「台灣水果鉛筆組」則有百香果、蓮霧、楊桃、芭樂等圖案，受訪者笑說以前就是利百代鉛筆愛用者，覺得水果圖案太可愛，「外國朋友應該會很喜歡」。

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片）

而且街訪突即隊不只是送好禮，還準備了小遊戲要跟受訪者玩，贏的人還能再拿到禮物。首先是問答題，「利百代總銷售額疊起來大概有幾座101高？」100座、500座都有人猜，但韓老師提示大家可別小看百年老牌文具製造商的魅力，眾人紛紛在尾數加上一個零，不過韓老師笑說「這樣格局還是太小了」，正解一公布驚掉眾人下巴，「從以前到現在的銷售額疊起來總共有53150座101那麼高」！

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片）

另一款遊戲由韓老師跟受訪者PK快手疊疊樂，使用的道具是利百代超有特色的創意商品「疊石許願石頭筆擦」，仿造花蓮七星潭鵝卵石外型的筆擦，每個顏色大小不同，超級擬真；每個人幾乎都是一邊疊一邊鬼叫，場面超級搞笑，還有人出招直接拿走韓老師的道具，這一切都是為了比賽榮譽感，也是為了拿到利百代實用又好看的禮物，像是用經典小天使圖案帆布包裝著的展場限定文具商品組，內含香水鉛筆、特製徽章、計算機跟紙膠帶，獎品內容非常豐富；還有二十四節氣的秋季鉛筆組，笑說準備中秋節烤肉清單時就要用這系列的筆來一一確認打勾。

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片）

足以代表台灣的各種美好特色都在利百代的創意文具中，不論是印有珍珠奶茶、在地神明、二十四節氣、小吃水果的鉛筆，甚至是化用風景名勝造型的橡皮擦，完美將傳統文具結合台灣特色，讓人在使用的瞬間忘記生活上的大小煩惱，這麼療癒的小物不論是留著自用還是送給外國朋友都是絕佳選擇。

▲▼利百代,文具,鉛筆,筆擦,街訪突即隊,台灣。（圖／翻攝自影片）

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