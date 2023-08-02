暑假玩瘋不想回學校！利百代「Ｑ萌新品」幫孩子重溫爽吃回憶兼乖乖收心

▲經典「最台」小吃魯肉飯、豬血糕、小籠包、臭豆腐、肉圓和珍珠奶茶，全都跳上質感文具品牌利百代最新設計的筆桿上，讓家長陪著孩子細數難忘的出遊爽吃回憶！（圖／擷取自利百代官網，下同）

消費中心／綜合報導

想和孩子共創美好回憶的家長，通常都會趁著暑假帶著全家踏青旅行，在不同城市留下歡笑與足跡。不過歡樂的時光總是過得特別快，一轉眼暑假就過完一半，按照過去經驗，每次結束旅行返家後，爸媽最頭痛的煩惱莫過於小孩哭喊，「不想上學！」孩子放假放太爽、收不了心怎麼辦？過去建議的收心方法，大抵是調整作息、整理文具用品建立儀式感等，但近年也有不少專家建議，其實陪著孩子一起回憶旅行點滴、試著規劃下一趟旅行，更能引導他們先回到自己的課業崗位繼續努力！此外，也可以鼓勵孩子將旅行經歷和同學好友分享，尤其容易留下印象深刻的特色美食，更是能幫家長與孩子串連美好記憶。

▲利百代讓文具不只是一種工具，更能串連起生活與親友間無可取代的美好回憶。

在假期尾聲為孩子準備一份紀念這趟旅程的專屬禮物！陪伴台灣人長大的利百代文具，不僅是大小朋友上課辦公的給力夥伴，同時也看著台灣小吃一步步成為獨特飲食文化甚至在國際發光。靈機一動的設計團隊，決定將最經典的台灣小吃文化帶入他們最有自信的文具領域裡，經過研究與創意發想，最後將國內旅行最常吃到的特色美食印在人氣超高的三角筆桿上，這些經典小吃分別是許多人從小吃到大，同時也是外國遊客來台必吃的魯肉飯、豬血糕、小籠包、臭豆腐、肉圓和珍珠奶茶。

把這6道最台小吃「握在手裡」，彷彿隨時都能回到旅行當下的美好時光，滑順好寫同時能幫助孩童養成書寫習慣的三角塗頭2B鉛筆，更是要讓小朋友捨不得放下，無時無刻都想把台灣小吃鉛筆從筆盒拿出來，盡情享受塗寫、書寫的樂趣。

▲細節與質感皆相當講究的「PP牛皮抽屜盒精選鉛筆組」，一次把6款小吃鉛筆全部打包，既能送給孩子當新學期的文具，也很適合贈與來台遊玩出差的外國友人，把台灣的小吃文化和文具軟實力一舉推廣到全世界。

極富設計感的鉛筆筆桿，不只印有可愛小吃圖像，還有印刷清晰的中英文對照，讓家長引導孩子配圖認字，下回遇到外國人也可以介紹得朗朗上口！值得一提的是，近來利百代更將這款特色鉛筆的紀念價值極大化，驚喜再推出細節與質感毫不馬虎的「PP牛皮抽屜盒精選鉛筆組」，一次就把6款小吃鉛筆全部打包，同時也附上畫有紅燈籠、小吃和攤車等經典icon的手冊，甚至還貼心將不同小吃的賞味重點，以有趣的對聯形式帶出來，對家長來說也是另一種陪伴孩子回味難忘食感與開心回憶的方式，讓粉絲與文具控看了超驚喜直呼，「+1、必收！」

此外，針對學齡前、開始好奇拿筆塗鴉的小小孩，利百代也推出Ｑ萌的「叢林珍珠奶茶學前鉛筆」，直接讓可愛到不行的叢林動物與珍珠奶茶同框，一秒吸引小小孩目光，加上符合幼童人體工學的「大三角」筆桿設計，有感鍛鍊他們的手部肌肉，不管左手右手或是大手小手，都能輕鬆握住，沉浸在一筆一畫的喜悅中。

▲▼針對幼稚園以及小學一、二年級的小學生設計的「叢林珍珠奶茶學前鉛筆」，要讓孩子們在新學期愛上拿筆寫字塗鴉的感覺。

獨樂樂不如眾樂樂！雖然無法幫孩子大買美食小吃與全班同學分享，但透過超搶眼的「台灣小吃2B鉛筆」，可以想像從鉛筆盒一掏出，就能WOW地吸引眾人目光！無論是在夏令營或是邁入新學期、認識新朋友，鼓勵孩子藉由超吸睛的文具，和隔壁同學輕鬆開啟話題，分享生活與旅程中的有趣經歷。

一次可收藏全套台灣小吃鉛筆的「PP牛皮抽屜盒精選鉛筆組」，目前雖然僅限定在官網販售，但詢問度與下單量都居高不下，展現爆棚人氣！原來不只是家長與文具控搶著收藏，更有網友特別買來送給外國友人，滿滿台灣意象的設計加上實用的書寫機能，處處都是讓外國人大開眼界的台灣軟實力，看起來簡單卻不簡單的紀念小禮，也能傳遞專屬於台灣人的溫暖人情味。

▼僅在官網開放販售的「PP牛皮抽屜盒精選鉛筆組」，同時也是數量珍稀的限量版，值得粉絲、文具控收藏一波。

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