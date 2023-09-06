台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

記者林東良／台南報導

台南市公園路附近巷道內，有1棟被植物整棟披上「綠外衣」的透天厝，因海葵颱風來襲一側綠披被吹落，仿佛被強褪綠外衣似的，照片被網友PO上網路引起熱議，屋主張錦興表示，他10年前種一種俗名叫「爬山虎」的植物，他並不知其真正學名，這種植物會沿牆攀爬，慢慢地整棟房子就穿上「綠衣裳」，除環保降溫外，一年四季也有不同風光。

▲ 台南市公園路附近巷道內，有1棟被植物整棟披上「綠外衣」的透天厝，最近因海葵颱風來襲，一側綠披被吹落，照片被網友PO上網路，引起熱議。（圖／翻攝自臉書路上觀察學院）

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▲屋主張錦興說明這棟「綠房子」的由來。（圖／記者林東良翻攝，下同）

屋主張錦興指出，他都有在整理「爬山虎」，過長的枝葉部分他都會清理，自從有植物綠被後，室內溫度在夏天，經他實測至少會降低3度，讓屋內清涼不少，也讓他的房子外貌變得漂亮特殊。

張錦興說，這次海葵颱風來襲，一側的綠被遭強風吹落，他會用勾子再將綠被拉上頂樓，植物枝葉會自已攀長恢復，期待儘快恢復原貌。

附近民眾表示，屋主的「綠房子」很特殊漂亮，令人賞心悅目，其是一年四季各有不同風情，像秋天枝葉枯黃時就有不同顏色、春天綠意盈然又是一番風情，也成為該處特別景觀地標。

「綠外衣」的透天厝因海葵颱風來襲，一側綠披被吹落的照片被網友PO上網路，引起熱議：「那邊真的好美，之前還特地有留下合影」、「一定很有品味，一直覺得能佈置出這樣建築的人一定非同凡響」、「 以前帶小孩去看前面眼科，也來拍過」、「 那邊真的好適合拍照」、「請問是什麼植物？ 好美呀」、「先從頂樓丟一條繩子然後一樓爬樓梯上去繩子勾在植披勾好後再從頂樓拉上去」、「 沒有輔具直接拉，會拉斷植被的根，這種根莖不強，例如要先綁圖片幾塊這種在正面，再往後往上拉上去固定~我覺得啦！」、「被植物覆蓋的房子裡面會很潮濕嗎？」

據了解，爬山虎係多種植物的總稱，這些植物適應性強，性喜陰濕環境，但不怕強光，耐寒，耐旱，耐貧瘠，氣候適應性廣泛，在暖溫帶以南冬季也可以保持半常綠或常綠狀態。耐修剪，怕積水，對土壤要求不嚴，陰濕環境或向陽處，均能茁壯生長，但在陰濕、肥沃的土壤中生長最佳。它對二氧化硫和氯化氫等有害氣體有較強的抗性，對空氣中的灰塵有吸附能力。爬山虎生性隨和，占地少、生長快，綠化覆蓋面積大。