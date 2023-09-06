幫政府進口雞蛋被控發國難財　業者聯合聲明：以後誰敢挺身而出

▲農業部從今年2月啟動雞蛋專案進口。（圖／記者楊惠琪攝）



記者楊惠琪／台北報導

為解決國內蛋荒，農業部從今年2月啟動雞蛋專案進口，共有9家貿易商協助政府採購，但連日遭外界質疑，農業部圖利特定廠商，業者大發國難財。農業部長陳吉仲今（6日）公開所有採購合約，並提供進口貿易商聯合聲明。聲明指出，在全球缺蛋的艱困時刻，為台灣人民進口雞蛋，卻被抹黑是在發國難財，這種指控實在太沉重，「只怕以後沒人敢挺身而出幫台灣度難關。」

連日遭外界質疑採購流程，協助農業部雞蛋專案進口的貿易商，包括宏圓蛋品公司、匯麥遠盈公司、呈冠食品公司、甲統企業、大統雲農生技公司、羽禾食品公司、台農發公司、超思公司等發表聯合聲明。

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聲明中指出，今年初，國內雞蛋產能嚴重不足，消費者為了搶蛋大排長龍，甚至國內雞農也站出來希望政府協助進口雞蛋，甚至許多民代也都不斷要求政府盡快進口雞蛋，解決民生需求，真心為台灣做事的進口商，卻被暗指在發國難財，因此必須對外澄清。

聲明指出，平均3到5個月的進口雞蛋排程，要在不到1個月內要完成，這對許多貿易商來說都是不可能的任務，勢必要跟其他國家搶單，成本比平常更高，不只要找蛋源，還要符合我國標準，搶單困難重重。

針對外界質疑貿易商沒有倉儲，聲明中也解釋，這次接受畜產會委託進口雞蛋，雞蛋到台灣通關後，就會直接送到畜產會的倉儲，如果將雞蛋運到業者租用的倉儲，再運回畜產會、再運到洗選廠或加工業者手上，徒增運輸成本和耗損風險。因此9家貿易商無論資本額大小，都沒有自己設立的倉儲很正常。

聲明指出，進口專案目的是為解決雞蛋缺口，非壟斷生意，有意願的合法貿易商都可加入，而他們之所以能成為畜產會委託對象，是因為可在不到1個月內搶到訂單。

另一家合作貿易商夏暉物流也提出聲明，表示依法協助解決國內缺蛋與民生問題，過程中傾全力和國外供應商日以繼夜溝通，克服萬難才在最短時間內協助政府解決缺蛋危機，除了物流及產品成本外，未收取其他額外費用。

▲進口蛋貿易商聯合聲明。（圖／農業部提供）※點圖可放大





▲夏暉物流公司聲明。（圖／農業部提供）※點圖可放大