賴清德老家遭控違建　民進黨：公務員不該變政治攻防工具

▲民進黨發言人張志豪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德萬里老家遭網友質疑是違建，新北市府今（6日）認定違建，但後「改口」稱若能證明建物在民國70年2月15日前就存在的事實，可認定為合法房屋。對此，民進黨發言人張志豪晚間質疑，新北市府不該淪為侯友宜競辦，公務員更不該成為政治攻防的工具。

張志豪指出，侯友宜是新北市長，侯市府相關局處是主管機關，權責單位第一時間就應該說明清楚，而不是把這個網路及特定媒體惡意造謠抹黑的假議題，拿來當作政治攻防，甚至市府一早還帶風向直接說是違建，在經濟部礦務局說明後，下午民進黨召開記者會強調民國100年規定，市府立即改口，「可以這樣造謠抹黑帶風向嗎？」

針對近日有網友質疑「中幅里85號」的圓頂建築違建，並指該處為賴清德老家，張志豪今天下午在中常會後記者會中說明，「賴清德老家違建」是錯誤的假訊息，特定媒體報導的內容也非事實，這間房屋並非為賴清德所有。另對賴清德老家（中幅里84號）遭質疑違建，張則強調，各界若有任何疑義，後續會全力配合新北市府及相關單位認定來處理。

新北市政府則說明，由於該地區從民國70年2月15日發布實施北部區域計畫後，才開始實施建築管理，因此，如果建物所有人能提出相關佐證資料，證明該建物在民國70年2月15日前已經存在的事實，就可以依「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」提出申請，認定為合法房屋。