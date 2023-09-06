他開iCloud後　驚覺「買大容量iPhone好盤」！一票曝缺點：不能忍

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者許力方攝）



記者朱祖儀／綜合報導

蘋果的iPhone 15系列新機即將推出，不少果粉相當期待，但買手機該選擇哪種容量？一名網友就指出，因為自己的照片和影片很多，所以以前買手機都會挑大容量的版本，但後來開iCloud，才發現買小容量就夠了，「突然覺得我以前買大容量的好盤喔」。文章曝光後瞬間掀起討論。

原PO在PTT發文表示，平常照片和影片比較多，都存放在手機裡面，佔了300GB的容量，所以先前買iPhone都只能挑Pro版本的大容量機型。但前陣子他開了2TB的iCloud，使用最佳化儲存空間的功能，發現照片上傳後，手機裡的照片只剩下1GB，瞬間容量變超空，整體使用甚至不到128GB。

經過這番操作後，他瞬間頓悟，「iCloud的容量是2TB，是不是代表根本不用買大容量的iPhone？」因為無論怎麼買，都沒有iCloud的容量大，還不如使用iCloud 2TB，加上小容量iPhone，這樣算下來更便宜，也不用擔心手機壞了的備份問題，「現在突然覺得我以前買大容量的好盤喔」。

有些網友認同，「iCloud+定期備份到硬碟+1，我覺得iCloud最方便的地方是備份完不用刪除iPhone裡的照片，隨時想看都可以」、「小容量手機+iCloud真的方便，手機壞掉機率比iCloud消失機率高啦」、「我都買最低容量+iCould，真的也塞不下了再放硬碟」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



但不少人都搖頭點出問題，「現在很多地方室內4G、5G訊號不良，總不能一直等它轉圈圈後才看圖吧，手機+平板各256GB或512GB剛剛好」、「網路不順的時候要看照片還要讀個老半天有夠賭爛」、「iCloud的缺點就是～一定要有網路，不然你的資料一點都拿不出來」、「我都開Google啦，iCloud回顧舊照片不知道為什麼異常慢，現在不知道有沒有改進」、「iCloud常常會開照片讀超級慢」、「你知道之前有新聞，有人存幾萬張照片在iCloud，突然照片檔案消失救不回來嗎？」

另外，有網友建議，「雲端只是方便，真的要存資料自己搞硬碟才是正途」、「我是雲端、手機都會留，一邊出事至少還有得救」、「不重要的資料放雲端很OK，但難保某天不會出問題，異地備份更安心」。