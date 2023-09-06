iPhone狂曝災情！滑一半「超自然震動」　果粉喊1原因

▲果粉回報，最近iPhone會莫名震動。（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

農曆7月手機超自然震動？一名網友表示，最近滑iPhone時，手機會莫名震動，甚至會自動跳回桌面的狀況，本以為是靜音鍵卡髒污導致，但重開機、清潔後仍無法解決「超自然震動」的狀況。文章曝光後，引來一票果粉喊災情+1，機款從iPhone12到14都有一樣狀況，其中有人猜測是1原因所致。

一名網友在PTT「iOS板」透露，目前使用iPhone 13Pro，系統版本為15.6.1，最近讓他備感困擾的是，「手機突然會在使用的時候莫名震動...非常確定不是錯覺」，一次是正在傳訊息、另一次在看YouTube影片，都是靜止狀態之下忽然震動，尤其次數不定，也會出現跳回桌面的狀況。

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對此，原PO爬文找類似災情，一度認為是靜音鍵出問題，並回想那幾天曾經換過手機殼，過程中有撥動靜音鍵，無奈關機、清潔後，手機依舊會莫名地「超自然震動」，因此求問果粉該如何是好？

文章曝光後，原來並原PO不孤單，釣出海量果粉也+1哀號，「我iPhone 12Pro（版本16.6），這幾天也是常常會莫名震動」、「13Pro+1，從昨天開始就一直有莫名震動的問題」、「我14Pro也是」、「我有時候滑IG也有（震動），13Pro」、「+1，最近也沒更新iOS，搞不懂哪裡有問題」、「可能是農曆的關係，再撐一下？」「11Pro+1」、「會亂震動，12Pro MAX、13Pro MAX都會」。

其中有網友分享1狀況，「有安裝寶可夢嗎？有的話試試關掉寶可夢的震動」、「有遇到！發現是寶可夢GO的問題，它會一直在背景執行，關掉後過一段時間又自己在背景重開」、「應該是寶可夢GO在背景偷偷執行」、「我的iPhone14也會震動，發現是寶可夢在背後執行，要把位置永遠改成使用APP期間，就不會一直狂震動」、「今天把寶可夢震動關掉，就沒有再震過了」。但也有人回報，「12 mini+1，沒載寶可夢」、「我12Pro這幾天也有遇到，想說是不是訊息被我誤滑掉，但我沒載過寶可夢」。

▼一票果粉曝災情。（圖／翻攝PTT）

