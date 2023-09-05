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被公公傳染！台中登革熱再+1　累計10例近一半去過「這縣市」

▲被公公傳染！台中登革熱再+1，累計10例將近一半去過「這縣市」。（圖／台中市政府）

▲台中登革熱再+1，目前已累計10例，半數造訪過台南。（圖／台中市政府）

記者游瓊華／台中報導

台中市本土登革熱再+1！台中市衛生局統計，台中市累計本土登革熱已經達10例，半數造訪過台南。最新一例是30多歲女性，工作地在南屯、居住地在南區，曾去台南探訪家人，住在台南的公公確診登革熱，研判受感染，台中市衛生局已通知2區公所，開設區級指揮中心防治會議，執行居住地及工作地登革熱防治工作。

衛生局表示，疫調發現，個案8月25日至8月27日期間至台南市探親，個案的公公在8月底確診登革熱。個案在9月2日出現發燒、肌肉痠痛，居家休養未就醫，9月4日至醫院就醫採檢NS1快篩為陽性，由醫院通報疑似登革熱，檢體現送中央檢驗中，同住家人3人無不適症狀，衛生單位將進行同住家人健康追蹤，及評估安排採檢。

衛生局長曾梓展呼籲，國內各縣市陸續出現本土登革熱疫情，南部疫情嚴峻，台南市已公告全市為流行區，提醒市民朋友前往登革熱疫情熱區，務必做好防蚊措施，穿著薄長袖、長褲，使用含敵避、派卡瑞汀、IR3535等成分的防蚊液，如曾至國內登革熱流行地區或自東南亞地區返國後14天內，出現發燒、肌肉骨頭痠痛、頭痛、後眼窩痛、出疹等疑似症狀，請提高警覺儘速就醫，並主動告知旅遊活動史。

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